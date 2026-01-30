快訊

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

替代役男遭丟包台64慘死…Bolt司機涉遺棄致死 改20萬元交保

庫德警戒中！中東主流媒體下被操弄的輿論戰爭

白銀、黃金ETF雙雙爆逾五萬張天量 還可以買嗎？操作策略曝光

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

從2025年強到2026年的白銀、黃金近日波動加劇，30日盤面上兩檔追蹤白銀、黃金的原型ETF爆量巨震，其中，期元大道瓊白銀（00738U）成交59,644張、期元大S&P黃金（00635U）成交50,334張，成交量雙雙改寫掛牌以來新高紀錄，衝上ETF前十五大熱門之列；而期元大S&P黃金單日下跌7.8%也是創下成立以來的單日最大跌幅。

00738U ETF研究團隊指出，白銀期貨2026年3月合約以114.429美元作收。雖然美國對232項關鍵礦產暫不徵收關稅，但2026年起中國大陸白銀出口改為許可制，出口禁令直接切斷了全球最大的精煉白銀供應來源，使市場實物庫存極度緊張，帶動銀價強勢表態。

白銀卓越的導電性和導熱性對於推動全球經濟的技術轉型至關重要，在工業需求大幅成長的情況下，2021~2025已連續五年供不應求。世界白銀協會引述牛津經濟研究院最新報告表示，隨著世界繼續向電氣化、可再生能源和人工智慧的採用轉型，白銀將在未來十年內，作為綠色能源轉型和數位轉型核心產業的「下一代金屬」，發揮關鍵作用。

在操作上，投資人須留意短線銀價飆升幅度過大，且白銀受交易面影響力大，波動較黃金更為劇烈，單日出現顯著漲跌幅的機會不低，建議投資人應關注其交易性質，留意波動並嚴守操作紀律。

至於黃金部分，00635U ETF研究團隊表示，黃金期貨2026年4月合約以5,354.8美元作收。儘管本周聯準會維持利率不變，金價仍受地緣政治緊張與經濟不確定性支撐，維持強勁漲勢，惟29日受投資人獲利了結影響，自歷史高點回落。

目前市場仍聚焦於地緣政治風險，美國總統川普日前敦促伊朗重啟核協議談判，引發德黑蘭當局威脅報復，避險資金持續湧入。

現階段四大關鍵因素有利黃金表現：第一，雖聯準會點陣圖顯示官員對未來利率路徑看法差異頗大，但是今年有投票權的票委多數偏鴿，且川普表示下屆主席的核心任務就是降息，故可期待未來利率持續走低； 第二，在美國債務持續擴大的情況下，全球央行去美元轉進黃金的動能不斷；第三，相對於美國仍有望持續降息，主要國家降息循環已趨末端、甚至可望啟動升息，利率政策的差異加上財政赤字持續擴大的壓力下，投資人看壞美元後勢；第四，近年來地緣政治風波不斷，黃金的避險需求源源不絕。

在這樣的利多環境下，各大投行紛紛看好2026年黃金表現。操作上，由於短線飆漲過後獲利了結壓力漸大，略壓抑多頭行情，但研判等待低接資金龐大，空手或部位偏低的投資人可留意進場機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

白銀 地緣政治風險

延伸閱讀

港府6招拚金市助投資者掘到金 恒生黃金ETF首日掛牌升9%

寶雅新春擲三大豪禮！百萬旅遊金、黃金元寶、刮刮卡張張有獎

點名黃金、白銀、記憶體！謝金河驚呼「史上最瘋狂年代」…網嚇壞：一鍵出清

黃金價格急挫逾5% 創紀錄新高後回跌

相關新聞

想學巴菲特買日本？詹璇依點名「這檔ETF」規模最大、商社含量最高

財經主持人詹璇依在影音中表示，台灣投資人若想參與日本股市行情，透過日股ETF仍是相對便利的方式。她指出，挑選ETF時，除了觀察過去一年的表現外，也可留意流動性與規模，因為流動性對於買賣進出是否順暢相當

00981A買0050偷懶？阿尼揭「出生證明」跟00985A不同：為破10％緊箍咒

投資型頻道「鄉民投資（阿尼）」近日在影音中，針對部分主動式ETF持有元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）等被動式ETF的現象進行說明，回應市場對「支付較高經理費，卻未完全自行選股」的質疑聲浪

白銀、黃金ETF雙雙爆逾五萬張天量 還可以買嗎？操作策略曝光

從2025年強到2026年的白銀、黃金近日波動加劇，30日盤面上兩檔追蹤白銀、黃金的原型ETF爆量巨震，其中，期元大道瓊...

ETF也能一個月漲逾五成？ 前15強ETF今年漲幅兩成起跳

2026年元月市場寫下亮眼表現，儘管月末出現一些獲利了解賣壓，不過受惠於貴金屬、主要股市走揚，帶動盤面上多數ETF單月呈...

台股高檔震盪別怕！00878鎖「AI+金融」雙引擎…3成金融股坐鎮擁抗震力

台股持續創高，加權指數在1月保持強勁上漲動能，29日盤中最高來到32,996點，惟受到昨晚(29日)美股持續消化科技巨頭財報及觀望聯準會利率決策影響，加權指數今日開盤即跌逾200點，並持續在32,30

0050婚前誓約、0056柴米油鹽！百則創意造句…施昇輝：兩支是不同屬性

我要再次為大家喝采。 大家都太有智慧又太有創意。 「元大台灣50（0050）是OOOO，元大高股息（0056）是XXXX」徵文活動，昨天一天有超過100則投稿。 按讚最多的是「0050是深蹲重訓

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。