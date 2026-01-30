白銀、黃金ETF雙雙爆逾五萬張天量 還可以買嗎？操作策略曝光

從2025年強到2026年的白銀、黃金近日波動加劇，30日盤面上兩檔追蹤白銀、黃金的原型ETF爆量巨震，其中，期元大道瓊白銀（00738U）成交59,644張、期元大S&P黃金（00635U）成交50,334張，成交量雙雙改寫掛牌以來新高紀錄，衝上ETF前十五大熱門之列；而期元大S&P黃金單日下跌7.8%也是創下成立以來的單日最大跌幅。

00738U ETF研究團隊指出，白銀期貨2026年3月合約以114.429美元作收。雖然美國對232項關鍵礦產暫不徵收關稅，但2026年起中國大陸白銀出口改為許可制，出口禁令直接切斷了全球最大的精煉白銀供應來源，使市場實物庫存極度緊張，帶動銀價強勢表態。

白銀卓越的導電性和導熱性對於推動全球經濟的技術轉型至關重要，在工業需求大幅成長的情況下，2021~2025已連續五年供不應求。世界白銀協會引述牛津經濟研究院最新報告表示，隨著世界繼續向電氣化、可再生能源和人工智慧的採用轉型，白銀將在未來十年內，作為綠色能源轉型和數位轉型核心產業的「下一代金屬」，發揮關鍵作用。

在操作上，投資人須留意短線銀價飆升幅度過大，且白銀受交易面影響力大，波動較黃金更為劇烈，單日出現顯著漲跌幅的機會不低，建議投資人應關注其交易性質，留意波動並嚴守操作紀律。

至於黃金部分，00635U ETF研究團隊表示，黃金期貨2026年4月合約以5,354.8美元作收。儘管本周聯準會維持利率不變，金價仍受地緣政治緊張與經濟不確定性支撐，維持強勁漲勢，惟29日受投資人獲利了結影響，自歷史高點回落。

目前市場仍聚焦於地緣政治風險，美國總統川普日前敦促伊朗重啟核協議談判，引發德黑蘭當局威脅報復，避險資金持續湧入。

現階段四大關鍵因素有利黃金表現：第一，雖聯準會點陣圖顯示官員對未來利率路徑看法差異頗大，但是今年有投票權的票委多數偏鴿，且川普表示下屆主席的核心任務就是降息，故可期待未來利率持續走低； 第二，在美國債務持續擴大的情況下，全球央行去美元轉進黃金的動能不斷；第三，相對於美國仍有望持續降息，主要國家降息循環已趨末端、甚至可望啟動升息，利率政策的差異加上財政赤字持續擴大的壓力下，投資人看壞美元後勢；第四，近年來地緣政治風波不斷，黃金的避險需求源源不絕。

在這樣的利多環境下，各大投行紛紛看好2026年黃金表現。操作上，由於短線飆漲過後獲利了結壓力漸大，略壓抑多頭行情，但研判等待低接資金龐大，空手或部位偏低的投資人可留意進場機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。