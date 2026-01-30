ETF也能一個月漲逾五成？ 前15強ETF今年漲幅兩成起跳

2026年元月市場寫下亮眼表現，儘管月末出現一些獲利了解賣壓，不過受惠於貴金屬、主要股市走揚，帶動盤面上多數ETF單月呈現上漲，平均漲幅為4.2%，又以期元大道瓊白銀（00738U）繳出超過五成的超強漲幅最吸睛。

根據CMoney統計，今年來ETF漲幅（市價含息計算）前15強依序為期元大道瓊白銀54.1%、期元大S&P黃金正2（00708L）的42.4%、台新臺灣IC設計（00947）31.9%、第一金太空衛星（00910）31.5%、期街口S&P布蘭特油正2（00715L）的25.6%、中信日本半導體（00954）24.3%、台新日本半導體（00951）23.9%、新光臺灣半導體30（00904）的23.6%、國泰臺灣加權正2（00663L）的22.9%、群益臺灣加權正2（00685L）的22.7%、元大台灣50正2（00631L）的22.6%、富邦臺灣加權正2（00675L）的22.5%、國泰臺韓科技（00735）21.6%、兆豐台灣晶圓製造（00913）21.0%、期元大S&P黃金（00635U）20.1%。

以規模超過千億元的大型ETF表現來看，元大台灣50（0050）漲12.2%最多，其次為富邦台50（006208）的11.9%、復華台灣科技優息（00929）8.7%、國泰永續高股息（00878）5.0%、元大高股息（0056）4.6%、群益台灣精選高息（00919）4.6%、元大台灣高息低波（00713）1.4%、群益ESG投等債20+（00937B）持平；國泰投資級公司債（00725B）、元大投資級公司債（00720B）、群益投資級金融債（00724B）、國泰10Y+金融債（00933B）、元大AAA至A公司債（00751B）、中信高評級公司債（00772B）、國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）則有0.09%至0.8%間不等的跌幅。

債券ETF今年來仍表現相對溫吞，原型ETF平均下跌0.3%，其中，今年來非投等債以及短債領漲，包含第一金優選非投債（00981B）0.7%、凱基美國非投等債（00945B）0.6%、群益優選非投等債（00953B）0.5%、復華信用債1-5（00791B）漲0.43%、復華彭博非投等債（00710B）0.42%

至於今年四檔新成立的ETF目前市價也都收在發行價之上，大華美國MAG7+（009815）收10.02元、野村10+澳洲公債（00987B）收15.59元、主動第一金台股優（00994A）收10.69元、主動中信台灣卓越（00995A）收10.3元。

在台股ETF中，台新臺灣IC設計以31.9%的表現贏過四檔槓桿型ETF，對此，該ETF研究團隊表示，2026年仍為AI蓬勃發展的一年，其中台灣對於IC設計產業的市占目標設置為，10年內從目前的全球市占19%提高到40%，另外在AI運算對高頻寬記憶體（HBM）需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點，透過布局IC設計與記憶體相關個股占比高的台股ETF，不失為投資人參與此二大投資熱潮的好選擇，不僅能精準捕捉這一波從景氣循環轉向結構性成長的價值重估紅利，更能透過ETF特性分散產業區塊投資風險，在AI硬體軍備競賽中搶占最具爆發力的成長先機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。