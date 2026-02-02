終等到台股首檔「不配息再投入」！柴鼠兄弟：009816一開始就頂規經保費優惠

快訊

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟 ZRBros
柴鼠兄弟解析全台首檔不配息ETF凱基台灣TOP 50（009816），主打股息直接回饋淨值，助投資人省下稅負、二代健保與再投入成本。中央社
理財頻道柴鼠兄弟在最新影音中，回應觀眾大量關注的凱基台灣TOP 50（009816），強調影片未接受任何投信或廠商贊助。

柴鼠兄弟指出，009816之所以引發高度討論，關鍵在於其為台灣第一檔「完全沒有收益分配評價設計」的台股成分ETF，亦即從制度上排除任何配息可能。

不配息設計被視為台股ETF市場新階段

柴鼠兄弟提到，不配息ETF在海外市場並不罕見，但在純台股成分ETF中屬首見，象徵台灣ETF市場成熟度進入新階段。

相較過往ETF普遍設計配息機制，009816選擇將所有收益直接回饋至基金淨值，明確定位為以資產累積為核心的工具。

十大不配息優點：從價格、稅務到現金流彈性

柴鼠兄弟系統性整理不配息ETF的多項優點，包括無須關注配息率高低、沒有除息日與填息壓力、不會因破發限制配息彈性，以及可避免頻繁的收益分配公告與行政作業成本。

對投資人而言，也可省去再投入手續費與價位耗損，達成所謂「零摩擦」的長期累積效果。

稅負與二代健保差異 對高所得族群影響顯著

柴鼠兄弟指出，配息中的54C須併入綜合所得稅申報，且單次配息達2萬元以上即須繳納二代健保補充保費。

不配息ETF則可將股利全面轉化為價差，避免相關稅費問題；不配息設計相對有利於高所得族群，但對低稅率投資人未必絕對占優。

009816第二項突破：固定0.07%低費率

除了不配息，柴鼠兄弟也指出，009816在經理費設計上採固定0.07%，不採累進制，直接對齊大型ETF在極高規模下才能達到的費率水準。

以元大台灣50（0050）為例，需達約2.25兆元規模後，經理費率才可能降至相同水準。柴鼠兄弟形容，009816等於「一開始就用超大規模的費率優惠對待投資人」。

三項提醒：實際費用、選股邏輯與台積電權重

柴鼠兄弟也提醒，經理費僅是最低門檻，實際年度總費用仍需觀察掛牌後表現

在選股邏輯上，009816加入「近四季EPS須大於0」的篩選條件，與純市值加權ETF存在差異，可能影響成分股取捨

此外，市值型ETF仍須關注台積電權重高低，因其對績效影響具雙面性

柴鼠兄弟強調，沒有任何ETF能適合所有人，工具本身並無優劣，重點仍在投資人是否清楚自身需求與風險承受度。

◎本文獲 柴鼠兄弟 ZRBros 授權，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF

