想學巴菲特買日本？詹璇依點名「這檔ETF」規模最大、商社含量最高

財經主持人詹璇依在影音中表示，台灣投資人若想參與日本股市行情，透過日股ETF仍是相對便利的方式。她指出，挑選ETF時，除了觀察過去一年的表現外，也可留意流動性與規模，因為流動性對於買賣進出是否順暢相當重要。

詹璇依提到，談到日本投資，許多投資人第一時間會聯想到巴菲特，而巴菲特長期投資的正是日本商社。

她指出，若從台灣現行可交易的日股ETF來看，中信日本商社（00955）是目前規模最大的日股ETF之一，成長速度也相當快，且在同類產品中，商社比重相對最高。

她說明，日本商社的獲利來源並非僅限於日本市場，而是來自全球各地，涵蓋生活中各種產業與消費場景；若投資人希望參考巴菲特「長期持有、不輕易賣出」的投資思維，商社型ETF可視為其中一種布局方式。

除商社，詹璇依也指出，若投資人本身偏好科技產業，則可關注日本半導體相關ETF。

她提到，從去年一年的漲幅來看，日本商社表現亮眼，但同樣也有多檔日本半導體ETF名列漲幅前段，包括中信日本半導體（00954）與其他日本半導體主題ETF，皆是可觀察的方向。

詹璇依總結，投資方向仍須回歸個人資產配置狀況。若投資人手中已持有大量AI與科技股，可透過日本商社ETF分散產業與區域風險；若本身高度看好科技趨勢，則可在台美科技股之外，布局日本半導體ETF，參與AI長線成長。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。