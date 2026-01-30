00981A買0050偷懶？阿尼揭「出生證明」跟00985A不同：為破10％緊箍咒

快訊

鄉民投資
主動式ETF買入0050並非經理人偷懶，而是受限於法規單一個股10%上限，為追趕台積電佔大盤四成的權重所採取的合法策略。(記者許正宏／攝影)
投資型頻道「鄉民投資（阿尼）」近日在影音中，針對部分主動式ETF持有元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）等被動式ETF的現象進行說明，回應市場對「支付較高經理費，卻未完全自行選股」的質疑聲浪。

關鍵在《投信投顧法》個股10%上限

阿尼表示，相關討論若只停留在情緒層面，容易忽略制度背景，實際上必須回到《證券投資信託基金管理辦法》第十條來理解。

依現行規定，台股基金無論是傳統共同基金或主動式ETF，原則上單一個股投資比重上限皆為10%，目的是避免資產過度集中於單一標的。

台積電權重過高 成主動操作結構性難題

他指出，這項規定在目前台股結構下，已成為主動操作的結構性限制。

由於台積電在加權指數中的權重長期超過四成，主動型產品若受限於10%的個股上限，不僅難以超越大盤，甚至連追上指數都相當困難。

專案核准與否 決定操作自由度差異

阿尼進一步說明，主管機關近年確實已針對被動式ETF進行鬆綁，讓其單一個股權重得以對齊加權指數，因此被動式ETF可依指數權重配置台積電，實際持股比例可達40%以上；但在主動式操作部分，原則上仍維持10%的個股上限，除非在設立階段即採「專案核准」方式。

00985A、00991A與00981A的制度差別

他舉例指出，主動式ETF如主動野村台灣50（00985A）、主動復華未來50（00991A），當初在成立時即透過專案核准，並於公開說明書的「基金運用限制」章節中，明訂台積電持股不受10%限制，上限可提高至30%，因此在操作彈性上，與一般主動式產品存在明顯差異。

相對地，00981A在成立時採取的是「申報生效」的標準流程，未使用專案核准機制，因此仍須遵守單一個股10%的持股上限。

阿尼形容，這樣的制度設計，使得不同產品在「出生時」就已決定後續操作自由度，並非經理人臨時選擇的結果。

透過ETF間接加碼 屬合法運用

在此背景下，阿尼指出，法規仍保留一條合法的操作空間。依主動統一台股增長（00981A）公開說明書內容，當台積電現貨持股達10%上限後，基金仍可在一定比例內投資其他基金產品，包含ETF在內。

換言之，經理人可透過配置含有台積電的ETF，間接提高整體台積電曝險比重。

雙重成本爭議 跟 績效現實

他進一步試算，若將可運用的基金投資額度配置於0050等ETF，由於該類ETF內含台積電權重約六成，整體計算下來，確實能在不違反法規的情況下，拉近與專案核准產品的持股差距。阿尼強調，這種作法並非鑽漏洞，而是公開說明書中原本就允許的資金運用方式。

針對部分投資人認為「主動式ETF卻買被動式ETF，形同被收取雙重成本」的批評，阿尼表示，從基金經理人的實務角度來看，績效壓力才是關鍵考量。若主動操作長期落後大盤，資金與規模將迅速流失，在合法範圍內運用工具縮小差距，往往成為不得不做的選擇。

他也直言，在「被質疑操作方式」與「績效明顯落後」之間，多數經理人會選擇承受前者。只要產品事前已清楚揭露限制條件，並於法規框架內執行策略，相關操作仍屬制度允許範圍。

◎本文獲 鄉民投資 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00985A野村臺灣增強50 00991A動復華未來50 0050元大台灣50 0052富邦科技 2330台積電 ETF

