台股高檔震盪別怕！00878鎖「AI+金融」雙引擎…3成金融股坐鎮擁抗震力

聯合新聞網／ 綜合報導
台股高檔震盪，國泰投信點名00878蟬聯兩年費用率最低寶座，且下周即將公告預估配息數字。記者余承翰／攝影
台股高檔震盪，國泰投信點名00878蟬聯兩年費用率最低寶座，且下周即將公告預估配息數字。記者余承翰／攝影

台股持續創高，加權指數在1月保持強勁上漲動能，29日盤中最高來到32,996點，惟受到昨晚(29日)美股持續消化科技巨頭財報及觀望聯準會利率決策影響，加權指數今日開盤即跌逾200點，並持續在32,300點前後震盪。

觀察本月國際股市表現，美國總統川普月中喊話欲收購格陵蘭，揚言若歐洲盟友反對，將施行報復性關稅，引發市場恐慌；由於台股與美國股市保持高連動性，未能完全倖免於難，加權指數在21日出現短暫修正，但隨後川普出席世界經濟論壇並釋出緩和訊號，使包含台美股在內的多項指數出現強勁反彈並持續走高。

對此國泰投信表示，台股處於高檔震盪期間，投資人若擔心投組波動偏大，應適時增持產業配置相對均衡的標的，如連續２年穩坐同類型ETF總費用率最低寶座、近月平均交易量明顯放大的國泰永續高股息（00878），基金將在下周發布最新收益分配期前公告、並於2月26日除息，投資人相當期待。

國泰投信表示，在評估投資標的時，除了追蹤基金績效表現，也應適時留意基金的內扣成本，包括手續費、交易稅及保管費等六大項目，由於費用會直接從ETF淨值中扣除，投資人只要持有就會持續支付，無論標的盈虧皆無法避免，因此被視為侵蝕長期報酬的「隱形成本」。

盤點目前上市的高股息型ETF，00878展現成本優勢，費用率自2024、2025連續2年度皆位居同類型ETF最低，幫助投資人有機會以較低的成本，長期在台股市場中逐利。

00878經理人江宇騰分析，00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，聚焦ESG評級表現在BB級以上、市值規模大、兼具獲利與配息能力的企業，同時將過去3年的平均殖利率納入篩選考量，注重成分股的長期表現，更進一步排除景氣循環股，使基金長期深受退休存股族、小資族群青睞。

江宇騰補充，00878最大優勢是成分股的產業分配均衡，不過度倚重單一產業及個股，兼具波動防禦性與科技蓬勃商機。目前基金持有約4成AI相關類股，涵蓋IC設計龍頭聯發科、伺服器組裝大廠華碩等半導體核心供應鏈，並配置包括國泰金、富邦金、中信金在內的金融股，合計權重約3成。

在降息循環與資本市場回溫的背景下，金融業持續發揮「資金避風港」及「落後補漲」的優勢，根據台股近十年數據，農曆年後20個交易日金融股上漲機率高達八成，平均報酬3.3%，勝過台股大盤的2.58%，除了定期定額外，建議投資人於年節前盤勢整理期間，找尋逢低加碼時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

