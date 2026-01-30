0050婚前誓約、0056柴米油鹽！百則創意造句…施昇輝：兩支是不同屬性

我要再次為大家喝采。

大家都太有智慧又太有創意。

「元大台灣50（0050）是OOOO，元大高股息（0056）是XXXX」徵文活動，昨天一天有超過100則投稿。

按讚最多的是「0050是深蹲重訓，0056是有氧體操。」

雖然每一則都很棒，但我自己很喜歡的是

「0050是豬，越養越肥；0056是雞，一直下蛋。」

「0050是種樹，0056是採果。」

「0050是老鷹，越飛越高：0056是狗狗，陪在身邊。」

這裡的網友都知道這兩支是不同的屬性，自己愛買什麼就買什麼，兩支都買，也是很多人的作法。

大家都不會認為買這個智商就高，買另一個智商就低；也不會說買這個才對，買另一個就錯。

大家都是有容乃大、氣度恢宏的人，給大家一百個讚

最後，我把其中一個網友的說法略做修改如下：

