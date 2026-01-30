快訊

Fed按兵不動！這類債券竟成大贏家？00986B首配息衝5.7％

聯合新聞網／ 綜合報導
聯準會按兵不動，殖利率轉陡助攻金融業獲利。法人推薦高信評金融債，00986B首配息年化達5.7%，兼具收益與防禦優勢。（路透）
聯準會28日最新會議以10比2決議維持基準利率於3.50%至3.75%不變。主席鮑爾指出，就業數據已見企穩，關稅通膨屬一次性衝擊，就業與通膨風險均已減弱；未來若關稅通膨確認見高回落，將成為開啟進一步寬鬆空間的重要訊號。

00982B基金經理人洪慧珊分析，在降息方向明確、但時點與幅度更依賴數據的情境下，債券配置重點回到「挑好券、選對產業」；其中，金融債受惠殖利率曲線偏陡，有助擴大銀行淨利息收入（NII），加上監管環境可能轉向鬆綁，信用基本面相對具支撐，成為投資等級債中關注度升溫的族群。

市場分析，通膨可控與就業偏弱仍支撐降息基調，整體利率環境對債市維持正向；同時，聯準會每月400億美元購買短債的計畫預計至少延續至4月，推升存準金回升至3兆美元以上，象徵量化緊縮（QT）階段性告一段落，有助流動性回穩並強化中長天期投資等級債的配置價值。操作上，建議以債券價格逢低布局、提高持債品質為主。

產業面方面，洪慧珊指出，若川普第二任期推動調整資本規則與eSLR等資本緩衝，將降低大型銀行資本占用壓力、提升資本運用效率，有利獲利延續。

另據美國大型銀行最新公布的2025年第四季財報亦顯示韌性：摩根大通因接手蘋果信用卡提列一次性準備金，惟排除後調整後EPS達5.23美元優於預期；富國銀行全年淨利年增17%至213億美元；花旗受惠FICC交易強勁，調整後淨利年增31%；美國銀行NII年增10%至159億美元，反映核心獲利回溫。市場解讀，大型金融機構在高度監管下基本面穩健，對其所發行債券的信用評價形成支撐。

投信法人並指出，全球投資等級債殖利率仍高於過去十年平均水準，長期投資價值浮現。市場上追蹤10年期以上投資級美元金融債的ETF 00986B近期首次公告配息，每單位配發0.048元，以29日收盤價10.12元計算，年化配息率約5.7%，反映資金在利率趨勢與產業景氣之間，轉向以高品質金融債作為收益與防禦並重的配置方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

