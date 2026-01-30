這檔 ETF 擁台韓科技 台積電、三星、SK 海力士通吃

國泰投信建議，投資人可採取具備贏家思維的配置邏輯，將台、韓兩大科技重鎮納入投資版圖，善用國泰臺韓科技（00735），一次布局台、韓強勢科技股，實現真正的「一魚二吃」，讓兩國的科技競爭力共同為資產增值，觀察「跨國投資-指數股票-產業類」2025年績效表現，00735以62.72%奪下冠軍。

台、韓兩國在科技與經濟賽道上高度重疊的競爭現象，兩國同樣以出口為經濟命脈，經濟表現互有領先、不相上下，若以半導體產業來看，台灣憑藉著台積電（2330）為首的晶圓代工體系，在先進製程上遙遙領先，晶圓代工市占率超過六成為全球之冠；此外，韓國的競爭力同樣不容小覷，三星電子與海力士長年位居全球記憶體前三大巨頭，AI需求持續強勁，使全球記憶體產能嚴重供不應求，短期內難以緩解，HBM與DRAM量價齊揚，成為全球股市焦點。

00735基金經理人林宛萱表示，韓股2025年漲幅近76%稱霸亞洲，想跟上韓股漲勢要把握00735，基金為全台唯一聚焦台韓科技股的ETF，追蹤臺韓資訊科技指數，其成分股挑選邏輯極具戰略眼光，篩選台灣與韓國兩地最具代表性、且在全球供應鏈中掌握絕對發言權的科技龍頭股，截止至1月28日，00735成分股中，台股標的占約55%、韓股約40%，成分股將台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股納入核心投資清單。

韓股方面，三星電子與海力士2大科技巨頭合計比重超過30%，緊跟最新科技趨勢，涵蓋AI、通信網路、電腦與週邊設備關鍵產業，一張6萬多能入手，對於資金有限的小資族群來說，相較於投資科技個股，00735的投資門檻更低，提供投資人更容易參與跨境布局韓國科技巨頭的成長契機，實現多元配置機會。

00735經理人林宛萱進一步補充，受惠韓股飆漲，00735報酬相當亮眼，根據投信投顧公會統計，00735近三個月報酬率為24.61%、近一年高達62.72%，皆為同類型基金的第一名，顯見在台韓雙強科技股的加持下，基金不論在短、中、長期的表現皆展現出爆發力與韌性，在AI算力即戰力的時代，台灣的先進製程與韓國的記憶體形成不可分割的強強聯手，投資00735有機會捕捉這股算力紅利，在震盪的市場中脫穎而出。

00735經理人林宛萱分析，展望未來，韓國政府於近期正式發布《2026 年經濟成長戰略》，韓國政府在該項國家級戰略中，明確將2026年定位為「韓國經濟大躍進元年」，政府將以積極且前瞻的政策管理為核心，全面推動財政與貨幣等總體經濟政策，力求2026年經濟成長率達到2%，且政府將投資集中於國家戰略產業，涵蓋AI與半導體，同時強化製造工程與研發創新，為00735後市展望注入一劑強心針。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。