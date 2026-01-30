十檔ETF 春節前除息

有十檔ETF將在2月農曆春節前除息，其中七檔債券及三檔股票ETF，年化配息率5%起跳；年化配息率表現以債券ETF較為突出，年化配息率前三高皆為債券ETF。

根據統計，有十檔ETF將在2月農曆春節前除息，年化配息率前三高皆為債券ETF，分別是大華優利美A債15（00984B）、大華優利美公債20及群益優選非投等債，其中，前兩者分別是信用評等較高的投資等級債及美國公債ET，群益優選非投等債則是非投資等級債ETF。

大華銀投信量化指數部門主管郭修誠指出，債市近期表現較為平淡，主要是對於降息預期的縮減，市場原預估聯準會在第1季至少降息1次，但現在可能會傾向到5月之後才降息。不過，由於美國就業市場數據仍顯得疲弱，預期2026年降息循環將持續。

在當前市場震盪加劇的環境下，債券投資應以高信評債券為優先，除了具備優質的債息收益，價格也更具支撐力，有助於降低投資組合的波動風險。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，在AI、科技股領軍之下，推升台股站穩32,000點大關，今（2026）年來已12度改寫指數新高。隨著台灣在半導體核心技術、高階晶片製程等領域地位越加關鍵，預期AI外溢效應將持續發酵，有望挹注台股企業成長動能，因此樂觀看待台股今年表現。

投資人可適度配置擁有科技前景又有息收保護的高息ETF，能兼顧收益，又有科技產業發展前景的潛在價差空間可期。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，預期下一次降息有機會落在5月美國聯準會主席換屆之後，且預估今年降息空間大約介於1-2碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。