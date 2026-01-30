快訊

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

十檔ETF 春節前除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

有十檔ETF將在2月農曆春節前除息，其中七檔債券及三檔股票ETF，年化配息率5%起跳；年化配息率表現以債券ETF較為突出，年化配息率前三高皆為債券ETF。

根據統計，有十檔ETF將在2月農曆春節前除息，年化配息率前三高皆為債券ETF，分別是大華優利美A債15（00984B）、大華優利美公債20及群益優選非投等債，其中，前兩者分別是信用評等較高的投資等級債及美國公債ET，群益優選非投等債則是非投資等級債ETF。

大華銀投信量化指數部門主管郭修誠指出，債市近期表現較為平淡，主要是對於降息預期的縮減，市場原預估聯準會在第1季至少降息1次，但現在可能會傾向到5月之後才降息。不過，由於美國就業市場數據仍顯得疲弱，預期2026年降息循環將持續。

在當前市場震盪加劇的環境下，債券投資應以高信評債券為優先，除了具備優質的債息收益，價格也更具支撐力，有助於降低投資組合的波動風險。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，在AI、科技股領軍之下，推升台股站穩32,000點大關，今（2026）年來已12度改寫指數新高。隨著台灣在半導體核心技術、高階晶片製程等領域地位越加關鍵，預期AI外溢效應將持續發酵，有望挹注台股企業成長動能，因此樂觀看待台股今年表現。

投資人可適度配置擁有科技前景又有息收保護的高息ETF，能兼顧收益，又有科技產業發展前景的潛在價差空間可期。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，預期下一次降息有機會落在5月美國聯準會主席換屆之後，且預估今年降息空間大約介於1-2碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

春節找醫師更容易！衛福部首創健保APP春節專區 提供民眾一鍵查詢

聯準會宣布利率不變 這檔主動非投等債 ETF 年化配息破9% 規模破50億

00981D規模破50億！聯準會按兵不動首選非投等債…配息衝9％

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

相關新聞

台灣50正2 將1拆22

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動，昨（29）日元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估...

主動式台股ETF 賺紅包

台股在過去十年的2月平均表現為正報酬，大盤平均上漲1.69%，櫃買指數平均上漲3.2%，投信法人表示，台股農曆年後在紅包...

國泰臺韓科技 績效剽悍

台韓兩國在科技與經濟賽道上高度重疊，國泰投信建議，投資人可採取具備贏家思維的配置邏輯，將台、韓兩大科技重鎮納入投資版圖，...

十檔ETF 春節前除息

有十檔ETF將在2月農曆春節前除息，其中七檔債券及三檔股票ETF，年化配息率5%起跳；年化配息率表現以債券ETF較為突出...

特斯拉將停產Model S、X 電動車並轉攻機器人 帶動潔淨能源ETF走強

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在法說會上拋出重大策略調整，宣布將於2026年正式停產M...

科技巨頭搶電大戰！特斯拉轉型力拱綠能…00899今年漲幅17.51％完勝大盤

特斯拉執行長馬斯克今宣布Model S、X將於2026年停產，全面轉向Optimus人型機器人生產，目標年產百萬台，凸顯科技巨頭對未來能源基礎建設的重視。儘管特斯拉去年營收下滑3%至948億美元，但公

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。