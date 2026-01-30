國泰臺韓科技 績效剽悍

台韓兩國在科技與經濟賽道上高度重疊，國泰投信建議，投資人可採取具備贏家思維的配置邏輯，將台、韓兩大科技重鎮納入投資版圖，善用國泰臺韓科技（00735），一次布局台、韓強勢科技類股，讓兩國的科技競爭力共同為資產增值，觀察「跨國投資-指數股票-產業類」2025年績效表現，國泰臺韓科技以62.7%奪下冠軍。

國泰臺韓科技經理人林宛萱表示，韓股2025年漲幅近76%稱霸亞洲，想跟上韓股漲勢要把握國泰臺韓科技，為全台唯一聚焦台韓科技股的ETF，追蹤「臺韓資訊科技指數」，其成分股挑選邏輯極具戰略眼光，篩選台灣與韓國兩地最具代表性、且在全球供應鏈中掌握絕對發言權的科技龍頭股。截止至1月28日，國泰臺韓科技成分股中台股標的占約55%、韓股約40%，成分股將台積電、鴻海、聯發科等權值股納入核心投資清單。

韓股方面，三星電子與海力士兩大科技巨頭合計比重超過30%，緊跟最新科技趨勢，涵蓋AI、通信網路、電腦與周邊設備關鍵產業，一張六萬多能入手，對於資金有限的小資族群來說，相較於投資科技個股，國泰臺韓科技的投資門檻更低，提供投資人更容易參與跨境布局韓國科技巨頭的成長契機，實現多元配置機會。

受惠韓股飆漲，國泰臺韓科技報酬相當亮眼，根據投信投顧公會統計，近三個月報酬率為24.6%、近一年高達62.7%，皆為同類型第一名，顯見在台韓雙強科技股的加持下，基金不論在短、中、長期的表現皆展現出爆發力與韌性，在AI算力即戰力的時代，台灣的先進製程與韓國的記憶體形成不可分割的強強聯手，投資有機會捕捉這股算力紅利，在震盪的市場中脫穎而出。

展望未來，韓國政府於近期正式發布《2026年經濟成長戰略》，韓國政府在該項國家級戰略中，明確將2026年定位為「韓國經濟大躍進元年」，政府將以積極且前瞻的政策管理為核心，全面推動財政與貨幣等總體經濟政策，力求2026年經濟成長率達到2%，且政府將投資集中於國家戰略產業，涵蓋AI與半導體，同時強化製造工程與研發創新，為國泰臺韓科技後市展望注入一劑強心針。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。