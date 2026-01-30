快訊

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

國泰臺韓科技 績效剽悍

經濟日報／ 高瑜君

台韓兩國在科技與經濟賽道上高度重疊，國泰投信建議，投資人可採取具備贏家思維的配置邏輯，將台、韓兩大科技重鎮納入投資版圖，善用國泰臺韓科技（00735），一次布局台、韓強勢科技類股，讓兩國的科技競爭力共同為資產增值，觀察「跨國投資-指數股票-產業類」2025年績效表現，國泰臺韓科技以62.7%奪下冠軍。

國泰臺韓科技經理人林宛萱表示，韓股2025年漲幅近76%稱霸亞洲，想跟上韓股漲勢要把握國泰臺韓科技，為全台唯一聚焦台韓科技股的ETF，追蹤「臺韓資訊科技指數」，其成分股挑選邏輯極具戰略眼光，篩選台灣與韓國兩地最具代表性、且在全球供應鏈中掌握絕對發言權的科技龍頭股。截止至1月28日，國泰臺韓科技成分股中台股標的占約55%、韓股約40%，成分股將台積電、鴻海、聯發科等權值股納入核心投資清單。

韓股方面，三星電子與海力士兩大科技巨頭合計比重超過30%，緊跟最新科技趨勢，涵蓋AI、通信網路、電腦與周邊設備關鍵產業，一張六萬多能入手，對於資金有限的小資族群來說，相較於投資科技個股，國泰臺韓科技的投資門檻更低，提供投資人更容易參與跨境布局韓國科技巨頭的成長契機，實現多元配置機會。

受惠韓股飆漲，國泰臺韓科技報酬相當亮眼，根據投信投顧公會統計，近三個月報酬率為24.6%、近一年高達62.7%，皆為同類型第一名，顯見在台韓雙強科技股的加持下，基金不論在短、中、長期的表現皆展現出爆發力與韌性，在AI算力即戰力的時代，台灣的先進製程與韓國的記憶體形成不可分割的強強聯手，投資有機會捕捉這股算力紅利，在震盪的市場中脫穎而出。

展望未來，韓國政府於近期正式發布《2026年經濟成長戰略》，韓國政府在該項國家級戰略中，明確將2026年定位為「韓國經濟大躍進元年」，政府將以積極且前瞻的政策管理為核心，全面推動財政與貨幣等總體經濟政策，力求2026年經濟成長率達到2%，且政府將投資集中於國家戰略產業，涵蓋AI與半導體，同時強化製造工程與研發創新，為國泰臺韓科技後市展望注入一劑強心針。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

不甩韓職應援禁令！李多慧堅定留台　認了：自己的人生自己選擇

參與今年最強股市 這檔ETF爆量大漲、進場前宜留意合理的折溢價

融融化身古代朝鮮侍衛　咪蕾最美藝伎吸睛遊客目光

聯準會停手不降息！科技股為何照樣噴？00980A經理人：AI剛需是真的

相關新聞

台灣50正2 將1拆22

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動，昨（29）日元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估...

主動式台股ETF 賺紅包

台股在過去十年的2月平均表現為正報酬，大盤平均上漲1.69%，櫃買指數平均上漲3.2%，投信法人表示，台股農曆年後在紅包...

國泰臺韓科技 績效剽悍

台韓兩國在科技與經濟賽道上高度重疊，國泰投信建議，投資人可採取具備贏家思維的配置邏輯，將台、韓兩大科技重鎮納入投資版圖，...

十檔ETF 春節前除息

有十檔ETF將在2月農曆春節前除息，其中七檔債券及三檔股票ETF，年化配息率5%起跳；年化配息率表現以債券ETF較為突出...

特斯拉將停產Model S、X 電動車並轉攻機器人 帶動潔淨能源ETF走強

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在法說會上拋出重大策略調整，宣布將於2026年正式停產M...

科技巨頭搶電大戰！特斯拉轉型力拱綠能…00899今年漲幅17.51％完勝大盤

特斯拉執行長馬斯克今宣布Model S、X將於2026年停產，全面轉向Optimus人型機器人生產，目標年產百萬台，凸顯科技巨頭對未來能源基礎建設的重視。儘管特斯拉去年營收下滑3%至948億美元，但公

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。