主動式台股ETF 賺紅包

台股在過去十年的2月平均表現為正報酬，大盤平均上漲1.69%，櫃買指數平均上漲3.2%，投信法人表示，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，不過因個股波動性大，可以主動式台股ETF布局。

投信表示，台股具備新興市場中較強的經濟體質及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動大，一般人不易掌握時機點，預期台股指數傾向高檔震盪，主動式ETF操作，可適時參酌時事對各產業的影響，無論消息好壞，都可以每日即時調整持股，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，投資人不妨運用主動式台股ETF來掌握行情。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，今年來企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。大盤創新高後震盪難免，資金仍可望持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好中長線趨勢標的。台股接下來選股重勢，配置良好可望增加投資效益；選股策略可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德指出，在AI浪潮與先進製程推進的雙重利多下，台灣半導體產業長期展望維持樂觀。從AI需求來看，本質為大量數據處理與吞吐，不只要求GPU效能，更需高速傳輸與儲存技術相配合。其中，HBM（高頻寬記憶體）因其堆疊式結構，可提供極高頻寬並兼具低功耗，是AI晶片不可或缺的關鍵元件，NAND屬於儲存端的重要角色；DRAM則關係到AI模型的短期記憶能力，缺一不可。

游景德表示，近年韓國記憶體大廠將產能大量轉向HBM，導致DRAM與NAND供給相對吃緊，預期至2027年前仍將面臨供不應求，台灣供應鏈也有望持續受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。