利率不確定性收斂 利用主動債ETF爭取收益機會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：10年期公債殖利率 vs MOVE 3M指數（右軸） 資料來源：FOMC、美國銀行 富邦投信整理 資料日期：2026/1/29
聯準會於28日FOMC會議維持利率在3.50%–3.75%，符合市場預期；由指標觀察，利率波動度持續下探至接近2021年水準，顯示利率不確定性下降。富邦投信建議，在經濟穩健具韌性的背景下，可利用主動債ETF搭配股票ETF布局，提高債券息收的彈性、同時降低股市漲多波動。

本次會議未釋出迫切降息訊號，但中期降息仍有可能。主席鮑爾指出，經濟增長及勞動市場已有改善，當前利率水準適合持續觀察後續數據，並強調聯準會將耐心等待通膨回落的更明確證據。

主動富邦複合收益ETF（00983D）基金經理人游陳達表示，利率中長期大方向仍偏向下行，但短期仍受數據影響而波動。他建議債券配置以信用良好、利率敏感度中性的投資等級債為核心，並適度加入非投資等級債，以提升收益。

展望後市，游陳達指出可觀察三大重點：一、核心通膨是否持續放緩，尤其服務價格與薪資增速。二、勞動市場是否從穩定走向明顯降溫。三、高利率環境下，金融條件是否意外收緊，包括市場利率、資產價格與融資狀況。

在降息時點仍未明朗之際，富邦投信建議，2026年宜維持紀律配置：股票以「AI供應鏈與應用產業」、「降息受惠題材」如原物料為主；債券則可利用主動債ETF（如00983D），採取逢回布局或定期定額方式，逐步累積持有部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

