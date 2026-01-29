能源轉型進入資本支出高峰期 ESG綠色電力ETF迎黃金十年

隨著AI與資料中心加速擴張，全球電力需求結構正出現關鍵轉折。國際能源署（IEA）於2025年首度針對AI資料中心進行大規模研究指出，至2030年全球資料中心用電需求將較目前翻倍，其中與AI直接相關的電力需求成長幅度更高達四倍。

IEA預估，未來五年美國電力需求成長中，近半數將來自資料中心；至2030年底，美國資料中心的耗電量，甚至可能超過鋁、鋼、水泥、化工等傳統高耗能產業總和。

IEA進一步分析，2030年前再生能源與天然氣仍將是資料中心的主要電力來源，而在2030年後，核能的角色可望逐步提升。在各國淨零政策與企業減碳壓力持續升溫下，具備低碳屬性的綠色電力，已成為產業與資本市場高度關注的核心能源選項。

在綠電供給持續擴張、電力資本支出進入高峰期的背景下，相關投資題材表現明顯轉強。依CMoney統計，截至1月28日止，富邦ESG綠色電力ETF（00920）近一周上漲7.25%，在台灣掛牌的綠電主題ETF中績效居冠，亦優於同期加權指數4.98%的漲幅，顯示市場資金正布局具備長期成長敘事的電力與能源轉型族群。

富邦ESG綠色電力ETF（00920）經理人洪珮甄表示，AI用電需求的結構性成長，正使電力從過往的營運成本項目，轉變為企業競爭力與國家產業發展的關鍵戰略資源。在AI資料中心擴建、工業投資回溫與電氣化趨勢加速推動下，全球電力需求中長期成長方向相當明確，而低碳且具規模化供給能力的綠色電力，將是最大受惠者。

從企業面觀察，能源轉型美企龍頭近期財報表現亮眼，不僅第4季營收與每股盈餘同步優於市場預期，並上調多年期財測，反映市場對2026年以後電力需求與獲利成長的信心。相關企業在燃氣發電、電網設備及再生能源等領域具備完整布局，其中燃氣輪機與電網設備訂單能見度提升，為未來數年營運成長奠定基礎。

洪珮甄指出，全球能源轉型在AI與科技應用深化下持續加速，對投資人而言，可留意以綠色電力為核心的主題型ETF，透過分批布局或定期定額方式，參與能源轉型與電力需求長期成長所帶來的中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。