ETF股王00631L預計「1拆22」 3月24日為分割前最後交易日

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動，29日元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日至3月30日暫停交易，3月31日恢復交易。

00631L已發行受益憑證受益權單位數127,584,000單位，其中出席投票的受益權單位數78,901,335單位，占已發行受益權單位數61.84%；贊成受益權單位數75,485,038單位，占出席受益權單位數95.67%、不贊成之受益權單位數3,157,491單位，占出席受益權單位數4.00%、棄權受益權單位數258,806單位，占出席之受益權單位數0.32%。

00631L為槓桿ETF，在多頭行情極具優勢，統計00631L自2014年10月31日掛牌以來至2026年1月28日，報酬率高達2,171%，遠超同期間高含「積」量的ETF漲幅，以及同期間加權股價指數含息報酬率的442%。

法人分析，00631L適度放大潛在報酬的特性，十分適合小資族用小額創造財富，過去因為上漲幅度驚人，價格從20元漲到現在約460元，每張投資門檻較高，參考0050、0052經驗，分割後價格將變得親民，吸引更多投資人加入。

法人指出，操作00631L的成功關鍵，在於是否能忍受波動進而長期持有，例如2025年4月關稅議題時，就一度從約250元跌到125元左右，而且上漲時也要抱得住，因為旋即又從125元一路上漲到355元，漲幅超過180%。

00631L後續將於3月25日至3月30日暫停交易，以3月25日單位數進行分割，當天揭露淨值即為分割後，惟至3月31日恢復交易前仍會波動，故可參考3月30日元大投信官網公布00631L淨值，3月31日起即以分割後價格交易。針對00631L分割，投資人可於元大投信官網查詢相關公告與最新訊息，或洽自己所屬證券營業員。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信

