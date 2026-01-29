特斯拉將停產Model S、X 電動車並轉攻機器人 帶動潔淨能源ETF走強

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）。 歐新社
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）。 歐新社

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在法說會上拋出重大策略調整，宣布將於2026年正式停產Model S及Model X兩款旗艦車型，產能將全面轉向Optimus人形機器人，目標年產能達100萬台。受此消息影響，儘管台股大盤29日走跌，國內連結潔淨能源與電力基建的ETF表現卻相對抗跌，FT潔淨能源（00899）單日上漲1.77%。

根據特斯拉公布財報，2025年全年營收948億美元，年減3%；第4季營收249億美元，同樣年減3%。核心電動車業務面臨逆風，全年交車量164萬輛，較前一年度減少9%，第4季銷量更大幅衰退16%。

面對本業成長趨緩，馬斯克在會中明確指出，公司資源將重新配置。加州佛利蒙（Fremont）工廠將進行改造，轉型為機器人專屬生產基地，特斯拉計劃在車輛、機器人、儲能與電池製造等領域新增6條產線，並持續運用既有的充電網絡與服務體系，支撐未來的自動化產品生態。

針對供應鏈布局，馬斯克坦言，Optimus機器人所需的零組件與現有車用供應鏈差異甚大，無法直接銜接，必須重新建立供應體系。

法人分析，特斯拉此舉意在透過自動化與AI技術尋求新的成長曲線。值得注意的是，無論是維持電動車運作或發展大規模機器人產線，對於電力供應、儲能系統及電池技術的需求皆屬剛性，特斯拉雖縮減部分車款產能，但仍強調將持續加碼投資潔淨能源與儲能領域。

觀察台股29日表現，加權指數下跌0.82%，收在32,536.27點，但受惠於能源轉型題材，相關ETF逆勢走揚。

根據CMoney統計，FT潔淨能源（00899）29日收23.56元，上漲1.77%，今年以來累計漲幅達17.51%；富邦ESG綠色電力（00920）收20.81元，上漲1.51%，今年來漲幅14.59%。此外，主要投資電力基礎建設的新光美國電力基建（009805）與中信電池及儲能（00902）今年以來亦維持正報酬，顯示資金在科技巨頭財報周期間，仍持續關注能源基礎建設族群。

法人指出，雖然特斯拉短期營收面臨調整壓力，但其對自動化與能源技術的資本支出並未縮手，長線來看，能源轉型與電網升級仍是科技產業發展的關鍵基礎。

潔淨能源相關ETF今年以來表現。資料來源:CMoney。資料日期：2026/01/29
潔淨能源相關ETF今年以來表現。資料來源:CMoney。資料日期：2026/01/29

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

