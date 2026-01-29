科技巨頭搶電大戰！特斯拉轉型力拱綠能…00899今年漲幅17.51％完勝大盤

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯克停產Model S/X轉攻機器人，引爆能源基建長線需求。FT潔淨能源（00899）受惠狂飆，今年漲幅17.51%完勝大盤。記者許正宏／攝影
馬斯克停產Model S/X轉攻機器人，引爆能源基建長線需求。FT潔淨能源（00899）受惠狂飆，今年漲幅17.51%完勝大盤。記者許正宏／攝影

特斯拉執行長馬斯克今宣布Model S、X將於2026年停產，全面轉向Optimus人型機器人生產，目標年產百萬台，凸顯科技巨頭對未來能源基礎建設的重視。儘管特斯拉去年營收下滑3%至948億美元，但公司仍將大舉投資潔淨能源、儲能與電池製造等領域，帶動台灣相關ETF表現亮眼，其中FT潔淨能源ETF今年來漲幅達17.51%，成為投資人關注焦點。

馬斯克在2025年第4季財報會議中透露，特斯拉將把加州佛利蒙工廠改造為機器人生產基地，這項策略轉向反映出科技巨頭對自動化與能源轉型的長期布局。財報顯示，特斯拉上季營收年減3%至249億美元，電動車銷售下滑16%，全年交車量164萬輛，較前年減少9%；然而，公司強調將在2026年進一步投資支援乾淨能源、運輸與自動化機器人所需的基礎設施。

本周科技巨頭財報陸續登場，不論業績表現如何，能源需求作為科技發展的基礎剛需地位不變，特斯拉計畫在車輛、機器人、儲能與電池製造等領域擴增6條新產線，並運用既有充電與服務中心網絡支援未來成長，顯示潔淨能源產業並未走向末路，反而是未來科技發展的重要支柱。

馬斯克特別提到，Optimus機器人需要全新的零件與供應商網絡，與現有車用供應鏈幾乎無法銜接，必須從頭建立新的供應體系。代表特斯拉的戰略調整，更象徵整個科技產業對能源基礎建設需求的持續增長。

市場分析，特斯拉的策略轉向雖然短期內面臨營收壓力，但長期而言，公司對潔淨能源與自動化技術的投資布局，將為整個產業鏈帶來新的成長動能。

受惠於潔淨能源長線趨勢，台灣相關ETF表現搶眼。根據最新數據，FT潔淨能源ETF收盤價23.56元，今日上漲1.77%，今年來累積漲幅高達17.51%，表現優於大盤的12.34%。富邦ESG綠色電力ETF同樣表現不俗，收盤價20.81元，今年來漲幅14.59%。

其他能源相關標的也呈現穩健走勢，新光美國電力基建ETF今年來漲幅8.78%，中信電池及儲能ETF漲幅10.34%，顯示市場對能源轉型主題的信心依然堅定。分析師認為，隨著科技巨頭持續加碼相關投資，潔淨能源ETF有望成為長線投資的優質選擇，投資人可關注相關標的的後續發展。

能源類ETF近期表現

代號股票名稱收盤價今日漲幅
收盤價		今年以來漲幅
00899FT潔淨能源23.56元1.77%17.51%
00920富邦ESG綠色電力20.81元1.51%14.59%
009805新光美國電力基建13.5元0.67%8.78%
00902中信電池及儲能14.41元-0.35%10.34%
TWA00加權指數32536.27-0.82%12.34%

資料來源:CMoney　資料日期:2026.01.29

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

