金價看不到天花板？黃金概念ETF抗震飆升 「這檔」大漲逾10%

台股29日大洗三溫暖，大盤創高後急殺超過520點，部分避險資金在金價不斷創高下，轉進貴金屬市場。現貨金價今日正式攻破每英兩5,500美元大關，再度刷新歷史紀錄，激勵台股黃金概念ETF噴發，元大S&P黃金正2（00708L）盤中飆漲逾10%，成為震盪市況中的強力避風港之一。

儘管聯準會（Fed）在2026年首場會議宣布維持利率不變，且主席鮑爾暗示不急於降息，但「去美元化」趨勢與地緣政治風險未減，金價表現完全脫離傳統供需框架。29日現貨金價一度站上5,501美元，單日大漲逾3%。

華爾街機構紛紛上修金價預期，多家外資同步看好金價年底挑戰6,000美元。美系大行更直言，在全球政府債務攀升與貨幣政策轉向寬鬆的預期下，金價具備衝擊5,000美元以上的長線動能。國銀分析師也指出，由於川普政策搖擺不定，各國央行戰略性購金需求強勁，目前不預設上漲高點。

值得關注的是，市場正出現明顯的「棄債轉金」現象。由於長債殖利率居高不下，美債避險吸引力削弱，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）與新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）近期接連喊話，建議資產配置黃金比例應達15%至25%。

這股熱潮直接反映在台股相關ETF表現上。今日元大S&P黃金正2（00708L）最高觸及144.95元，漲幅超過10%；期元大S&P黃金（00635U）也勁揚逾6%，股價劍指60元大關。此外，白銀表現同樣不遑多讓，現貨銀價今年累計漲幅已逾145%，期元大道瓊白銀（00738U）今日持續帶量上攻。

雖然部分分析師警告當前價格由流動性驅動，短線呈現技術性過熱，可能引發獲利了結，但多數法人認為，任何回調都將是「短暫且健康的」。在供應鏈重組、科技管制等結構性不確定性下，金、銀的戰略地位難以撼動。

法人總結，白銀因具備工業需求與供給受限雙重利多，漲勢往往較黃金更具彈性；而黃金則受惠於ETF資金持續流入支撐。在台股波動加劇之際，投資人可透過相關ETF參與貴金屬的多頭行情，落實資產配置的防禦戰略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。