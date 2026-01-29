參與今年最強股市 這檔ETF爆量大漲、進場前宜留意合理的折溢價

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

不畏川普突漲韓關稅，南韓股市在科技股領漲下連續多日強漲下，27日首度收盤站上5,000點大關新紀錄後仍持續上攻，累計今年漲幅已經突破兩成，成為全球最佳股市，帶動全台市面上唯一一檔聚焦台灣及南韓科技產業的國泰臺韓科技（00735）連連創新高，市場買氣熱絡，盤中成交量突破2,500張，成交量進入掛牌以來前十大之列。

韓股29日開高後震盪，激勵國泰臺韓科技走揚，盤中最高來到67.15元，溢價幅度超過5%，提醒投資人進場前仍要留意合理的折溢價。回顧國泰臺韓科技掛牌以來2024年7月8日成交6,487張、2024年7月15日成交4,554張、2024年7月5日成交3,954張、2018年6月11日成交3,163張、2024年7月10日成交2,987張。

截至28日，近一年上漲國泰臺韓科技上漲96.8%，排行第四強，展現強勁的力道。國泰臺韓科技經理人林宛萱表示，在記憶體成為AI浪潮下的稀缺財後，記憶體迎來結構性變革，特別是HBM供不應求，而00735即包辦全球三大HBM廠之二，股價爆發性十足。

前五大成分股包括韓國三星、台積電（2330）、SK海力士、台達電（2308）及聯發科（2454），皆為台韓股市近期重要領漲的科技權值股，其中第一大成分股韓國三星電子占比高達23.35%，在半導體伺服器供不應求趨勢下，近四季展現爆發式獲利能力，市場認為即使2025年股價已翻倍，但因為需求過旺，全球供應吃緊，這波漲勢至少可延續至2027年。

法人指出，在這場全球AI軍備競賽中，台灣與南韓已形成最強大的互補體系，可預期台、韓科技產業基本面在備受看好、市場信心大增的前景下，無論AI軟體端如何競爭，硬體端的訂單最終都將流向台韓這五大科技巨頭，00735會是投資者參與台韓科技產業最直接的工具。

提醒投資人，一般ETF折溢價以1%為較合理幅度，當市價高於淨值過大時，市場將有修正機制會調整兩者間的價差，溢價過大容易產生的價格波動風險，投資人在買進ETF前仍須留意合理的折溢價，避免蒙受損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 溢價

0050重奪節費王！00878穩坐高股息冠軍 柴鼠提醒：內扣差0.2%10年差20萬

台股ETF邁入大航海時代，總數從2020年的24檔一路飆升至目前的71檔，財經YouTuber柴鼠兄弟近日發布「2025年全年度ETF總費用排行榜」，指出2025年是台灣ETF費用率進展最大的一年。 關鍵轉折點在於元大台灣50（0050）於去年1月暴力調降經保費用，引發市場連鎖反應，更讓0050成功逆襲，拿回失落8年的「節費冠軍」寶座。

00924輸…VOOG扛匯損+30％股息稅照贏！竹軒：現在複委託很方便了

看到有人說復華S&P500成長（00924）去年表現很好，不枉費他的介紹。 嗯，基本上00924追蹤的標普500成長指數。個人是不推薦這種策略指數的，我還是喜歡直接最單純的追蹤市場，例如就是單純

00981D規模破50億！聯準會按兵不動首選非投等債…配息衝9％

美國聯準會（Fed）宣布利率維持不變，符合市場預期。法人分析，2026年美債市場已告別「限制性高利率」，轉向「利率正常化」階段。在經濟軟著陸訊號明確的背景下，債券市場焦點正由避險轉向收益，票息率相對高

聯準會停手不降息！科技股為何照樣噴？00980A經理人：AI剛需是真的

聯準會本次會議維持政策利率在3.50%–3.75%不變，並終止自去年9月以來連續三次降息的步調。會後聲明指出，美國經濟以「穩健」速度擴張，並刪除了先前對就業市場「下行風險上升」的描述，顯示決策官員對勞

00939回發行價之上、00940還破發！小童點選股差異：別讓等待變最貴成本

＊原文時間1月16日。 曾經的高股息之亂，統一台灣高息動能（00939）都已經解套回到發行價之上了，但為什麼元大台灣價值高息（00940）在大盤持續創高、走大多頭的時候，卻還破發、低於當時的發行價？

00757硬傷…Netflix掉隊還採等權重？009815排名制贏但台積電ADR有點多此一舉

我目前的投資組合，主要是以追蹤大盤為主，再透過提高集中產業的風險來增加報酬。 如果真的要我提高個股風險來增加報酬，我應該只會想選擇科技龍頭股並長期持有。之前有注意過統一FANG+（00757），

