參與今年最強股市 這檔ETF爆量大漲、進場前宜留意合理的折溢價

不畏川普突漲韓關稅，南韓股市在科技股領漲下連續多日強漲下，27日首度收盤站上5,000點大關新紀錄後仍持續上攻，累計今年漲幅已經突破兩成，成為全球最佳股市，帶動全台市面上唯一一檔聚焦台灣及南韓科技產業的國泰臺韓科技（00735）連連創新高，市場買氣熱絡，盤中成交量突破2,500張，成交量進入掛牌以來前十大之列。

韓股29日開高後震盪，激勵國泰臺韓科技走揚，盤中最高來到67.15元，溢價幅度超過5%，提醒投資人進場前仍要留意合理的折溢價。回顧國泰臺韓科技掛牌以來2024年7月8日成交6,487張、2024年7月15日成交4,554張、2024年7月5日成交3,954張、2018年6月11日成交3,163張、2024年7月10日成交2,987張。

截至28日，近一年上漲國泰臺韓科技上漲96.8%，排行第四強，展現強勁的力道。國泰臺韓科技經理人林宛萱表示，在記憶體成為AI浪潮下的稀缺財後，記憶體迎來結構性變革，特別是HBM供不應求，而00735即包辦全球三大HBM廠之二，股價爆發性十足。

前五大成分股包括韓國三星、台積電（2330）、SK海力士、台達電（2308）及聯發科（2454），皆為台韓股市近期重要領漲的科技權值股，其中第一大成分股韓國三星電子占比高達23.35%，在半導體伺服器供不應求趨勢下，近四季展現爆發式獲利能力，市場認為即使2025年股價已翻倍，但因為需求過旺，全球供應吃緊，這波漲勢至少可延續至2027年。

法人指出，在這場全球AI軍備競賽中，台灣與南韓已形成最強大的互補體系，可預期台、韓科技產業基本面在備受看好、市場信心大增的前景下，無論AI軟體端如何競爭，硬體端的訂單最終都將流向台韓這五大科技巨頭，00735會是投資者參與台韓科技產業最直接的工具。

提醒投資人，一般ETF折溢價以1%為較合理幅度，當市價高於淨值過大時，市場將有修正機制會調整兩者間的價差，溢價過大容易產生的價格波動風險，投資人在買進ETF前仍須留意合理的折溢價，避免蒙受損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。