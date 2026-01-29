0050重奪節費王！00878穩坐高股息冠軍 柴鼠提醒：內扣差0.2%10年差20萬

台股ETF邁入大航海時代，總數從2020年的24檔一路飆升至目前的71檔，財經YouTuber柴鼠兄弟近日發布「2025年全年度ETF總費用排行榜」，指出2025年是台灣ETF費用率進展最大的一年。

關鍵轉折點在於元大台灣50（0050）於去年1月暴力調降經保費用，引發市場連鎖反應，更讓0050成功逆襲，拿回失落8年的「節費冠軍」寶座。

0050破兆規模顯神威 0.22%刷新台股低內扣紀錄

柴鼠兄弟分析，0050與其孿生兄弟富邦台50（006208）皆採用累進費率，隨著規模膨脹，經理費會呈曲線狀下降。

截至2025年底，0050規模已突破1兆大關，對應經理費率降至0.0947%；反觀規模約2897億的006208，費率則為0.1173%。

雖然0050在去年1月仍以0.32%舊費率起跑，一度落後，但自2月實施新費率並隨規模衝高後，便展現極強的節費優勢，2025全年度0050實際總費用率為0.22%，微幅領先006208的0.23%。

柴鼠兄弟直言：「這不僅是0050睽違8年重奪冠軍，也將台股最佳節費紀錄從前一年的0.23%再往上推進到0.22%」，2026年隨著台股站上3萬點，0050全年將適用新費率且規模破兆，總費用率極有機會挑戰0.2%的新低門檻。

2025總費用排行揭曉：0052並列冠軍、00922展現降費潛力

2025全年實際總費用的排行公佈到小數兩位的數字，2025年冠軍有兩檔並列，除了0050，富邦科技（0052）也是0.22%，比前一年的0.23%再降了0.01%。

依照同分比前一年排序的慣例，0052暫列第一，但0050的經理費0.094%和保管費0.03%都已低於0052，柴鼠兄弟預測，隨著規模與計費月份優勢展現，2026年0050應能正式超越0052，拿下真正的冠軍。

銀牌部分則由006208與富邦公司治理（00692）以0.23%並列，銅牌則由富邦摩台（0057）以0.31%奪下。

值得關注的是國泰台灣領袖50（00922），因採用累進費率並於去年5月降費，費用率從0.41%下降至0.38%，優於元大臺灣ESG永續（00850）與兆豐藍籌30（00690）等同類標的。

目前市場上有42支ETF費用率落在0.5%到0.8%之間，多為高股息或產業主題型。

高股息內扣大PK：國泰永續高股息（00878）連四年稱霸

在百萬人氣的高股息家族中，國泰永續高股息（00878）展現出極高的節費效率。

儘管2025年因成分股調整頻率增加，總費用率從前一年的低點略升至0.52%，但仍穩坐高股息類別的節費王，甚至優於許多市值型ETF。

至於同族群的元大台灣高股息（0056），2025年費用率為0.57%，排名全榜第17名；而群益台灣精選高息（00919）費用率則維持在0.68%到0.69%左右，表現屬中段水準。

柴鼠兄弟提醒，對於長期投資人來說，內扣費用差0.2%，每1000萬資產一年就差2萬元，10年下來差異可達20萬，不可不慎。

主動式ETF初試啼聲 墊底名單依舊「噴射」

2025年最受矚目的主動式ETF，由於多在年中掛牌，雖無法直接對標全年費用，但以同梯掛牌7個月的標的來看，野村台灣趨勢動能（00980A）、統一台灣高息優選（00981A）與群益台灣科技高息成長（00982A）內扣約在1.34%。

柴鼠兄弟認為，雖然內扣較高，但00981A僅掛牌7個月就跑出近70%績效，對投資人而言仍具吸引力。

而在榜單末端，富邦台灣中小（00733）因頻繁換股與「噴射機」特性，以2.02%的高內扣蟬聯墊底；復華台灣科技優息（00929）則因改月配成功，費用率從1.37%有效降至1.04%。

柴鼠兄弟總結，2026年隨大盤規模擴張，低費用率將成為主流趨勢。建議投資人做好配置，分批分散，並持續關注各標的經理費下降的節點，讓省下的內扣費用成為長期複利的助攻。

