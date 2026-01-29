00924輸…VOOG扛匯損+30％股息稅照贏！竹軒：現在複委託很方便了

看到有人說復華S&P500成長（00924）去年表現很好，不枉費他的介紹。

嗯，基本上00924追蹤的標普500成長指數。個人是不推薦這種策略指數的，我還是喜歡直接最單純的追蹤市場，例如就是單純的標普500指數，但我更喜歡要投資美國就直接VTI整體美國市場。

不過這裡還是可以反映一下我們台灣推行的追蹤指數型ETF與美國的差距。

就2025年一整年：（年初匯率32.8，年底31.438，匯損）

00924繳出16.03%報酬率。 VOOG算上匯率與30%股息稅，還原台幣報酬率為17.58%報酬率。

兩個都是追蹤同樣的指數

VOOG內扣費用0.07%，00924內扣費用1.06%...當然還有其他原因。

沒別的，單純告訴朋友，即便去年匯損-4.15%，外加股息被收了30%股息稅。美國發行的追蹤指數ETF表現依然優於台灣發行的追蹤指數ETF。

現在複委託很方便了！

◎本文獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。