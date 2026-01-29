聯準會宣布利率不變 這檔主動非投等債 ETF 年化配息破9% 規模破50億

美國聯準會（Fed）宣布利率維持不變，符合市場預期。法人分析，2026年美債市場已告別「限制性高利率」，轉向「利率正常化」階段。在經濟軟著陸訊號明確的背景下，債券市場焦點正由避險轉向收益，票息率相對高的非投等債成為債券投資人優先選擇標的。根據中國信託投信官網，去年9月掛牌的主動中信非投等債（00981D）規模正式突破50億元，穩坐規模最大主動債ETF寶座。

00981D經理人陳昱彰指出，本輪經濟周期正打破傳統模型。過去市場普遍擔憂殖利率曲線結束倒掛後，6個月內必迎來衰退，但本次自2024年8月轉正以來，至今已逾17個月，經濟依舊展現強勁韌性。

陳昱彰表示，這顯示貨幣政策對實體經濟的衝擊已隨時間緩解。隨著聯準會採取預防性降息，今年預計有1至2碼的降息空間，這並非為了救災，而是為了將基準利率引導至中性水準。這種靈活的政策轉向能有效釋放企業再融資壓力，使經濟循環從擴張末期到緩步放緩的軟著陸，累積儲備能量，等待下一次的成長擴張，避開硬著陸嚴重衰退。

面對利率環境轉變，陳昱彰認為，非投資等級債的「風險補償」目前極具優勢。根據歷史數據，非投等債平均利差達5.21%，在衰退預期降溫下，扣除預期違約損失後，仍保有逾3%的超額溢酬。陳昱彰分析，相較於投資等級債，非投等債具備較高票息，能有效抵禦通膨殘餘壓力，是現階段平衡風險與收益的優質工具。

在產品表現方面，00981D受惠精準的主動選債策略，近兩次配息表現亮眼，年化配息率穩定維持在9%以上，吸引大量存股族目光，更推升其資產規模迅速突破50億元大關。法人認為，00981D規模之所以能領先所有主動債 ETF，核心競爭力在於其主動管理能力，能在降息循環啟動前動態調整債券組合以鎖定高票息，並在利率下行時爭取資本利得空間。

展望後市，陳昱彰表示，市場普遍預期聯準會將於今年6月新任主席上任後才會再啟動降息，建議投資人應把握目前降息空間尚未完全反映、且債券票息仍高於長期平均的空窗期。透過具備專業經理人把關的主動型債券ETF，不僅能降低個別企業違約風險，更能彈性應對利率正常化過程中的市場波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。