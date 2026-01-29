00939回發行價之上、00940還破發！小童點選股差異：別讓等待變最貴成本

＊原文時間1月16日。

曾經的高股息之亂，統一台灣高息動能（00939）都已經解套回到發行價之上了，但為什麼元大台灣價值高息（00940）在大盤持續創高、走大多頭的時候，卻還破發、低於當時的發行價？而這到底是怎麼一回事？難道除了債蛙，現在更有00940蛙嗎？

00940發行時一堆網紅業配說它多好多好，更有投資人不惜抵押房產也要去申購，結果現在卻拍拍屁股連提都不提。今天就來好好分析這檔規模高達千億的巨獸ETF還有沒有救？假如回到發行價的話，該續抱還是該賣？

00940跟同期發行、一樣是月配型ETF的00939比較，是比較看好00939的選股邏輯。因為00939除了有基本面的篩選之外，它更有汰弱留強的調整機制，這樣就可以讓它在表現好的股票上去放大獲利，而表現不好的公司就減少持有，自然在績效表上也就呈現像現在這樣，比00940相對強勢。

尤其當股價表現上不行，至少配息總要給投資人一個交代吧？但透過00940的歷史配息狀況可以發現，平均的現金殖利率大約只有4%或更少，與他們當時聲稱的殖利率回測相比幾乎腰斬。

當然歷史回測只是參考，無法用來作為未來的投資依據，但相關的高股息ETF，例如群益台灣精選高息（00919），不只是在近期的股價表現還算不錯，而且每一季的配息也都有維持大約10%左右，因此本質上其實就可以證明，00940的選股邏輯是相對沒有競爭力的。

即便加上配息很多投資人可能都已經回本，但股價表現或配息狀況其實都是落於人後，因此此時反倒要思考，還有沒有持有的必要？對於已經買的投資人來說，又該怎麼辦？

首先可以先問自己：當時買的原因是什麼？進場的理由又是什麼？然後再來決定後續的調整方向。

如果認同它的選股邏輯，例如EPS、ROE要高，同時本益比、負債比要低的話，當然可以持續續抱。

畢竟這一兩年主要大多都是漲AI類股，而以00940目前的成分股來說，則是分散在航運、金融跟半導體設備等等，尤其以它的前三大持股來看，是聚焦在長榮、長榮航跟華航，在前段時間股價表現相對冷淡的情況之下，自然也就拉低00940的表現。

不過要說這三檔持股最多的股票不好嗎？其實也沒有。

回顧前陣子表現相對冷淡的主因，主要是在於市場資金的高度集中，2025年全球資金瘋狂湧入泛AI類股，在有這種資金排擠效應的情況之下，也就讓航運航空這種傳產績優股，即便財報表現還算持穩，但也因為缺乏像AI這種爆炸式成長或話題而被迫冷落，再加上市場在消化2024年高基期的獲利預期，導致股價進入長時間的整理。

若是展望2026年，其實可以發現有幾個利多是正在發酵。

第一個，高殖利率的防守特性。

隨著3月、4月年報公布與各公司的配息公告，長榮、長榮航跟華航這種具備高EPS的公司，就有機會成為市場高檔之下，短暫的資金避風港，尤其像這類公司本益比都很低，長期要賠錢其實機率是不太高。

第二個，AI伺服器的關鍵零組件與急單，其實都跟航運有高度相關。

隨著2026年AI應用的實際落地，這都有助於航運的營收維持穩健，再加上油價的短期弱勢，其實對於航運股來說就是變相的獲利擴張。

不能說航運股不好，只能說00940花了很多的時間成本跟機會成本在做等待，而錯過了這波最好的AI紅利，因此重點還是回歸到底認不認同它的基本面選股邏輯？假如認同，續抱也是可以的。

不過基本面分析最大的缺點就是少了起漲點的判斷，即便知道它買的是好公司，放久了理論上也不太會賠錢，但這樣的等待其實遠遠不及現在就買到下一波會漲的股票，這就是所謂的機會成本。這就投資人願不願意多花一些時間，陪00940成長。

反之，如果今天買進的目標就是為了領息甚至短線價差，00940應該都遠遠不及當時心中的期望。既然如此，還不如趕快更換，市場上比它配息好的商品還算不少。

總之，如果是崇尚價值投資的流派，那或許00940在目前航運股低檔的時候持有，波段來看還算相對穩健。

但假如明確就是要領高息，甚至賺到短線價差的話，換股可能會更滿足期待。

◎本文獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。