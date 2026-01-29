快訊

00757硬傷…Netflix掉隊還採等權重？009815排名制贏但台積電ADR有點多此一舉

聯合新聞網／ 拳四郎財務自由之路
拳四郎認為00757採等權重且堅守過時的FAANG名單，導致已掉隊的Netflix佔比過高，反觀009815採市值加權與排名制較具優勢。中央社
拳四郎認為00757採等權重且堅守過時的FAANG名單，導致已掉隊的Netflix佔比過高，反觀009815採市值加權與排名制較具優勢。中央社

我目前的投資組合，主要是以追蹤大盤為主，再透過提高集中產業的風險來增加報酬。

如果真的要我提高個股風險來增加報酬，我應該只會想選擇科技龍頭股並長期持有。之前有注意過統一FANG+（00757），主要成分股就是美國的科技龍頭，但他有幾個特性我不是很喜歡。

首先00757的主要持股是美國尖牙股FAANG（Facebook、AmazonAppleNetflix、Google），這個詞是在2020年之前出現的，是當時最當紅的科技龍頭，但如果放到現在就略顯過時，像是Netflix在S&P500中已經掉到26名，已經不在巨頭的行列中。目前主流是七巨頭（Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Nvidia、Meta、Tesla），後來甚至也出現八巨頭、BATMMAAN，等等的新組合產生。所以如果只是以當時最紅的科技龍頭為主，而沒有隨著時間汰換，會不利於長期持有。

再來就是00757的成分股是以等權重分配，而不是透過市值加權，總共10檔成分股並各佔10%，所以像目前市值已經下降的Netflix，佔比也仍然會高達10%。

最近剛上市的大華美國MAG7+（009815）也吸引到了我的注意。他的成分股是由七巨頭佔70%，且佔比是以市值加權。他的名稱是「MAG7+」，雖然目前成分股為現在主流的七巨頭，但並不會永遠固定為這七支，它是「排名制」而不是「名單制」，是以產業中市值最大的前7名作為核心。如果老七跌出前七，例如假設特斯拉（Tesla）的市值縮水，而被目前排名第八的博通（Broadcom）超越，那麼在指數調整時，博通就會晉升為「核心七巨頭」之一，而特斯拉則會被降級到後面的「23檔衛星股」中。在選股邏輯這點上009815就比00757要來的好。

009815還有一個賣點，就是有把台積電ADR也納入成分股中，這點對我來說就有點多此一舉。如果想持有台積電，直接買台股的台積電，或是持有含台積電的台股ETF就好，台積電ADR相對於台股的台積電，長期都是處於「溢價」的狀態，除非真的有想賭ADR的溢價，否則對台灣人來說，直接買台股的台積電就好。

除了含有台積電外，其他部分我覺得都算不錯，管理費0.3%相比其他台股的美股ETF都要0.8%以上也算低。對於目前都還沒持有台積電，又想在美股跟科技巨頭上做一些配置的人，我覺得009815算是不錯的選擇。

◎本文獲 拳四郎財務自由之路 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

