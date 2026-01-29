台股漲不停 ETF總規模衝8兆新高

台股2026年開年展現超強表現，站上30,000點大關後持續攻高，昨（28）日再漲485點，收上32,803點，累計元月以來已經上漲高達3,840點，寫下最狂元月漲點紀錄，大盤漲幅達13.2%，在全球主要股市中也名列前茅，連帶推升ETF總規模節節攀高，增胖至8兆350億元，再度改寫ETF歷史新里程碑。

進一步來看，助漲ETF總規模再下一城主要來源，是ETF的淨值增長、定期定額長線資金、新ETF募集資金加入、參與ETF除息、新年度資金配置調整等。其中，股票ETF仍扮演關鍵角色。

從個別ETF來看，昨日共有47檔ETF規模同創新高，占比約14.6%，其中，不少中大型ETF規模也創下成立以來新高，前15大且規模逾千億的依序為：元大台灣50（0050）的1,1773.6億元、元大高股息5,448.9億元、國泰永續高股息4,775.6億元、群益台灣精選高息4,259.3億元、富邦台50的3,228.4億元。

千億以下的有：國泰台灣科技龍頭897.6億元、富邦科技877.7億元、富邦NASDAQ的690億元、主動統一台股增長549.4億元、國泰台灣領袖50的470.2億元、國泰費城半導體431.4億元、富邦公司治理431.1億元、元大S&P 500的356.9億元、中信關鍵半導體291.9億元、元大臺灣ESG永續274.5億元。

回顧ETF總規模表現，2019年台灣ETF總規模首度站上兆元大關，接著在2022年站上2兆元，2023年站上3兆元，2024年則是接連跨越4兆、5兆、6兆元大關，2025年站上7兆元，2026年初則是突破8兆元門檻。

台股開年表現火燙，台指期夜盤已經率先突破33K，也將帶動ETF總規模水漲船高；此外，這波台股ETF募集也紛紛繳出不錯成績單。據了解，主動安聯台灣、凱基台灣TOP 50合計募集金額約有170億元，兩檔已經分別在20日及22日成立，都預計都將在2月3日掛牌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。