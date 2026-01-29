台股主動式ETF三強 漲逾13%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股持續站穩3萬點大關之上，在企業獲利成長動能支撐下，持續挑戰新高。面對樂觀前景、但伴隨高波動的格局，主動式ETF愈受青睞，正逐步被納入投資人布局的基本投資組合中；根據統計，台股主動式ETF近月表現前三強不但繳出逾13%表現，今年來單位數更是持續成長，人氣續增。

2026年開年以來，台股展現多方格局強勢，指數和月線乖離率亦加速擴大，波動也隨之加大。盤面上資金與風格快速輪動，行情主旋律更有望由重新評價轉向驅動獲利成長所帶動，故策略上採取主動與靈活配置的多策略將有助於應對多變的市場風格、現階段更顯得重要。

主動安聯台灣高息ETF（00984A）經理人施政廷表示，基本面支撐，資金回流、AI產業基本面強勁且持續上修更為台股提供成長動能；另一方面，景氣領先指標上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，亦為企業獲利奠定基礎。展望後市，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。若再細究產業，根據預估，2026年電子股、傳產股以及金融股獲利都是年成長。股價都有機會，股市結構上更健康。至於在地緣政治部分，包括美國總統川普的政策走向、期中選舉以及聯準會主席新人選等，仍是牽動市場氛圍的關鍵因素；不過目前來看，市場對於這類政策相關干擾的雜音也有開始逐步習慣的跡象。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，費半指數續創新高，也同步推升台股漲勢，隨各產業輪動表現下，維持多頭漲勢格局，預期台股持續受惠AI伺服器高速發展，相關AI上游關鍵原物料及零組件出現供需缺口帶來的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

