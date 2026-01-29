日半導體ETF大賺AI財 00954、00951今年漲幅達25%

受惠全球AI晶片需求強勁，以及半導體大廠積極擴產，日本半導體設備產業迎來強勁成長周期，日本半導體股續強，帶動聚焦日本半導體業的中信日本半導體（00954）與台新日本半導體ETF（00951）再度表現強勢，終場雙創掛牌新高價，收上15.28元和14.2元。

中信日本半導體及台新日本半導體同樣追蹤NYSE FactSet日本半導體指數，昨日指數前五大成分股全數上漲，愛德萬測試、東京威力科創、Disco、雷瑟科先進技術、豪雅漲幅介於1%至6.2%間。

觀察盤面上投資日股的ETF表現，截至昨日，今年來以鎖定半導體的中信日本半導體及台新日本半導體表現遙遙領先，漲幅已經超過兩成，攀升至25%，且大幅優於平均值的8%。

中信日本半導體經理人許家瑜表示，摩根士丹利（Morgan Stanley）近期發布最新報告，全面上修今、明兩年的晶圓廠設備市場規模預期，今年成長率由原先的11%上調至16%；明年成長率由原先13%上調至18%。

根據摩根士丹利分析，這波上修的主要動能來自晶圓代工龍頭台積電先進製程產能擴張，以及記憶體大廠在DRAM領域的產能投入。市場預估，在AI需求持續強勁的背景下，2026年全球先進製程資本支出成長幅度將達26%，2027年亦有12%的穩健成長。

在台積電先進製程與記憶體廠的擴產計畫，供應鏈中的關鍵設備商可望成為最大受惠者。記憶體大廠美光宣布斥資240億美元 於新加坡興建記憶體製造廠，以用於擴充NAND Flash產能。此舉也激勵日本半導體設備族群，近日相關類股漲勢強勁，顯示市場對半導體設備需求的樂觀預期。

AI技術引起供需不平衡及技術升級趨勢，對半導體設備廠而言屬長期利多。不僅大幅提升訂單能見度，先進製程設備的高單價特性亦有助設備公司獲利成長。

展望日本半導體產業後市，日本供應鏈地位無可取代，未來有望持續受惠先進製程設備投資，及記憶體擴產設備需求。在AI浪潮與先進製程推進雙重利多下，產業長期展望維持樂觀。看好的投資人，可透過日股半導體ETF參與這波投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。