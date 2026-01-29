ETF十強年漲近八成 期元大道瓊白銀、S&P黃金正2均飆升超過200%

貴金屬、主要股市多頭氣盛，帶動盤面上ETF前十強近一年來漲幅逼近八成，其中，期元大道瓊白銀（00738U）及期元大S&P黃金正2更是有超過200%的驚人漲勢。

根據CMoney統計至28日，ETF近一年前十強依序為期元大道瓊白銀242.3%、期元大S&P黃金正2漲204.6%、復華中國5G漲98.3%、國泰臺韓科技96.8%、國泰臺灣加權正2漲86.0%、元大台灣50正2漲84.9%、群益臺灣加權正2漲84.7%、富邦臺灣加權正2漲83.9%、第一金太空衛星81.1%、期元大S&P黃金漲79.0%。

不畏川普突漲韓關稅，南韓股市在科技股連續多日強漲下，創下新高紀錄，帶動全台唯一一檔聚焦台灣及南韓科技產業的國泰臺韓科技同創歷史新高。國泰臺韓科技經理人林宛萱表示，在記憶體成為AI浪潮下的稀缺財後，記憶體迎來結構性變革，特別是HBM供不應求，而國泰臺韓科技即包辦全球三大HBM廠之二，股價爆發性十足，前五大成分股包括韓國三星、台積電（2330）、SK海力士、台達電及聯發科，皆為台韓股市近期重要領漲的科技權值股。

第一大成分股韓國三星電子占比高達23.35%，在半導體伺服器供不應求趨勢下，近四季展現爆發式獲利能力，市場認為即使2025年股價已翻倍，但因為需求過旺，全球供應吃緊，這波漲勢至少可延續至2027年。

法人指出，在這場全球AI軍備競賽中，台灣與南韓已形成最強大的互補體系，可預期台、韓科技產業基本面在備受看好、市場信心大增的前景下，無論AI軟體端如何競爭，硬體端的訂單最終都將流向台韓這五大科技巨頭，國泰臺韓科技會是投資者參與台韓科技產業最直接的工具。

展望貴金屬後市，白銀受惠於太陽能、電動車及AI資料中心等需求大幅成長，2026年起中國白銀出口改為許可制，出口禁令直接切斷了全球最大的精煉白銀供應來源，使市場實物庫存極度緊張，基本面緊俏狀況應有助於白銀長期表現。黃金市場，近年來地緣政治風波不斷，黃金的避險需求源源不絕，在利多環境下，投行紛紛看好2026年黃金表現。

法人提醒，短線飆漲過後市場籌碼凌亂，清洗浮額的過程勢必造成價格波動大增，投資前要注意風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。