高含「輝」量ETF 上演接風秀

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近期動作頻頻，不僅自信表示，輝達未來將成台積電最大客戶，預料近日將抵台參與台灣輝達尾牙，並宴請供應鏈夥伴。「兆元宴」開席前，持有輝達的ETF，也提前上演接風秀，股價紛紛上揚。

儘管近一周美股震盪，觀察12檔輝達持股權重達雙位數的海外ETF，大多都能繳出正報酬，其中又以凱基全球菁英55（00926）、國泰智能電動車、富邦未來車，分別繳出2.7%、2.6%，及1.7%的含息報酬率。

市場看好「兆元宴」有望激勵AI相關族群的人氣，含輝ETF可望再度成為資金流向首選。

凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，AI產業革命帶動股市長多格局無虞，但投資人應區分AI的基礎設施與投機想像，具備壟斷地位的半導體、關鍵零組件與垂直領域的AI應用龍頭乃是重點觀察對象。

當市場出現疑慮導致波動加大時，這些具備產業競爭力及強大現金流的企業，將展現強勁韌性及定價能力，有望在波動上升的環境中持盈保泰。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，以基本面來說，市場預估今年全球經濟溫和增長，美股企業獲利也將保持成長，甚至出現加速。政策面恰逢美國選舉年，政府有望推出財政政策利多；資金面則有聯準會仍處於寬鬆貨幣期間，降息循環有機會挹注股市動能。

整體來說，美股今年多頭格局不變，預計呈現震盪向上。若遇到地緣政治事件等，非關基本面因素所造成的短線拉回，都是加碼時機。

產業方面，陳意婷看好AI軟硬體供應鏈、能源基建及國防航太。布局首選具備議價能力的供應鏈中上游，受惠規格升級、應用擴大及缺料的相關類股也有表現機會；能源選股以電力設備、核能供應鏈、燃料、電池跟關鍵資源等，電力短缺題材的相關族群為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

