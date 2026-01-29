聽新聞
0:00 / 0:00

五檔市值型ETF 犀利

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股連續四天創新高，昨（28）日加權指數收在32,803點新高，帶動台股市值型ETF跟進上漲。累計大盤四天來上漲3.3%，而規模超過百億元的市值ETF，有五檔包括群益台ESG低碳50（00923）、富邦台50、國泰台灣領袖50、元大台灣50、元大臺灣ESG永續ETF等五檔漲幅跑贏大盤。

投信法人表示，2026開年以來台股表現強勢，屢創歷史新高，市場投資氣氛持續熱絡。後續來看，受惠於AI帶動產業結構性成長，近期台灣外銷訂單和GDP皆有上修，企業獲利成長率也可望在今年繳出雙位數佳績，加上市場預期聯準會今年有望再降息1-2碼，資金供應充沛。在基本面與資金面雙雙具備支撐下，對於台股後市表現仍正向看待，而台股市值型ETF，更是投資人可以善用的工具。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，AI需求的強度與持續性，已超越原本市場所假設的情境。如此規模的投資，意味著未來數年產能規劃、訂單能見度與技術路線皆已具備高度確定性，因此在經過2024-2025年的AI建設期，2026年進入商轉收成期，預期台股企業獲利仍可望持續上修，搭配內需經濟持穩，以及金融緊縮環境不再，皆有助為台股表現提供支撐。市值型ETF因網羅了受惠於AI趨勢的科技龍頭股，有助為投資人掌握台股多頭行情。

凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊表示，台股近20年有15年上漲，平均報酬率14.6%，隨著半導體產業蓬勃發展，台股近年報酬率區間有上移的趨勢。日前先進製程晶片龍頭為滿足持續強勁的AI訂單需求，宣布大幅上修2026年資本支出，不僅印證AI實質需求有增無減，更反映半導體產業領漲全球，並非元月效應的曇花一現，背後更有AI產業基礎建設持續擴張的堅實支撐。

凱基投信指出，受惠AI產業變革，2026年台灣企業獲利年增率預估值從去年第四季的20%上修至30%，台股是反映景氣榮景的溫度計，長多行情可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

外資買盤歸隊！台股上漲485點 三大法人買超302億元

2月台股期指漲422點

ETF新兵報到 凱基009816預計2月3日掛牌上市

台股及台積電再刷新高 台股收盤上漲480點、台積電收1,820元上漲40元

相關新聞

狂！台股連連飆新高助威 ETF總規模八兆元大關達陣

2026年台股開年展現超強表現，站上三萬點大關後仍持續攻高，28日再漲485點，收上32,803點，累計元月以來已經上漲...

台股漲不停 ETF總規模衝8兆新高

台股2026年開年展現超強表現，站上30,000點大關後持續攻高，昨（28）日再漲485點，收上32,803點，累計元月...

ETF十強年漲近八成 期元大道瓊白銀、S&P黃金正2均飆升超過200%

貴金屬、主要股市多頭氣盛，帶動盤面上ETF前十強近一年來漲幅逼近八成，其中，期元大道瓊白銀（00738U）及期元大S&P...

高含「輝」量ETF 上演接風秀

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近期動作頻頻，不僅自信表示，輝達未來將成台積電最大客戶，預料近日將抵台參與台灣輝達尾牙，...

009817擬掛牌 聚焦日房產

臺灣證券交易所表示，由國泰投信募集發行的國泰日本不動產ETF（009817）已於1月27日遞件申請掛牌，待核准後將於近日...

五檔市值型ETF 犀利

台股連續四天創新高，昨（28）日加權指數收在32,803點新高，帶動台股市值型ETF跟進上漲。累計大盤四天來上漲3.3%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。