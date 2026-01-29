五檔市值型ETF 犀利

台股連續四天創新高，昨（28）日加權指數收在32,803點新高，帶動台股市值型ETF跟進上漲。累計大盤四天來上漲3.3%，而規模超過百億元的市值ETF，有五檔包括群益台ESG低碳50（00923）、富邦台50、國泰台灣領袖50、元大台灣50、元大臺灣ESG永續ETF等五檔漲幅跑贏大盤。

投信法人表示，2026開年以來台股表現強勢，屢創歷史新高，市場投資氣氛持續熱絡。後續來看，受惠於AI帶動產業結構性成長，近期台灣外銷訂單和GDP皆有上修，企業獲利成長率也可望在今年繳出雙位數佳績，加上市場預期聯準會今年有望再降息1-2碼，資金供應充沛。在基本面與資金面雙雙具備支撐下，對於台股後市表現仍正向看待，而台股市值型ETF，更是投資人可以善用的工具。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，AI需求的強度與持續性，已超越原本市場所假設的情境。如此規模的投資，意味著未來數年產能規劃、訂單能見度與技術路線皆已具備高度確定性，因此在經過2024-2025年的AI建設期，2026年進入商轉收成期，預期台股企業獲利仍可望持續上修，搭配內需經濟持穩，以及金融緊縮環境不再，皆有助為台股表現提供支撐。市值型ETF因網羅了受惠於AI趨勢的科技龍頭股，有助為投資人掌握台股多頭行情。

凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊表示，台股近20年有15年上漲，平均報酬率14.6%，隨著半導體產業蓬勃發展，台股近年報酬率區間有上移的趨勢。日前先進製程晶片龍頭為滿足持續強勁的AI訂單需求，宣布大幅上修2026年資本支出，不僅印證AI實質需求有增無減，更反映半導體產業領漲全球，並非元月效應的曇花一現，背後更有AI產業基礎建設持續擴張的堅實支撐。

凱基投信指出，受惠AI產業變革，2026年台灣企業獲利年增率預估值從去年第四季的20%上修至30%，台股是反映景氣榮景的溫度計，長多行情可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。