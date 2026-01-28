快訊

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣恐達大陸冷氣團等級

小女孩變身標緻美人！國產車大廠千金被神出「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

聽新聞
0:00 / 0:00

狂！台股連連飆新高助威 ETF總規模八兆元大關達陣

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股28日再漲485點，收上32,803點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股28日再漲485點，收上32,803點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

2026年台股開年展現超強表現，站上三萬點大關後仍持續攻高，28日再漲485點，收上32,803點，累計元月以來已經上漲高達3,840點，寫下最狂元月漲點紀錄，大盤漲幅達13.2%，在全球主要股市中也是名列前茅，連帶也推升ETF總規模節節攀升，增胖至8兆350億元，再度改寫ETF歷史新里程碑。

進一步來看，助漲ETF總規模再下一城的主要來源是ETF淨值增長、定期定額長線資金、新ETF募集資金、參與ETF除息、新年度資金配置調整等等，其中，股票ETF仍扮演關鍵角色。

今日不少中大型ETF規模也創下成立以來新高，依序包含元大台灣50（0050）的11,773.6億元、元大高股息（0056）5,448.9億元、國泰永續高股息（00878）4,775.6億元、群益台灣精選高息（00919）4,259.3億元、富邦台50（006208）的3,228.4億元、國泰台灣科技龍頭（00881）897.6億元、富邦科技（0052）877.7億元、富邦NASDAQ（00662）的690億元、主動統一台股增長（00981A）549.4億元、國泰台灣領袖50（00922）的470.2億元、國泰費城半導體（00830）431.4億元、富邦公司治理（00692）431.1億元、元大S&P500（00646）的356.9億元、中信關鍵半導體（00891）291.9億元、元大臺灣ESG永續（00850）274.5億元。

回顧ETF總規模表現，2019年台灣ETF總規模首度站上兆元大關，接著在2022年站上兩兆元，2023年站上三兆元，2024年則是接連跨越四兆元、五兆元、六兆元大關，2025年站上七兆元，2026年初則是突破八兆元門檻。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

外資買盤歸隊！台股上漲485點 三大法人買超302億元

2月台股期指漲422點

ETF新兵報到 凱基009816預計2月3日掛牌上市

台股及台積電再刷新高 台股收盤上漲480點、台積電收1,820元上漲40元

相關新聞

狂！台股連連飆新高助威 ETF總規模八兆元大關達陣

2026年台股開年展現超強表現，站上三萬點大關後仍持續攻高，28日再漲485點，收上32,803點，累計元月以來已經上漲...

00929落後補漲14％！聯電（2303）創26年新高超預期打臉…股添樂：忙著跪地找眼鏡

＊原文發文時間為1月27日 高股息ETF總算等到落後補漲了，全線創新高。 不過有趣的是，市值型ETF創新高，大家都在加碼買進； 高股息ETF創新高，卻是大部分都在排隊賣股套現。 但是股市最

00878站回22元、規模破4千億！專家點核心底氣：金融撐腰、半導體守成

00878站回22元、規模突破四千億，關鍵不只在價格，而在成份股結構的耐震性。 金融股提供穩定現金流，半導體供應鏈掌握長期需求，AI應用股把題材轉成獲利，再加上ETF龍頭元大金吃下市場交易紅利，讓整體配置不靠單一產業撐場。配息穩、結構分散，是資金在震盪市選擇留下來的原因... 00878重新站回22元，很多人第一時間只看到價格，卻忽略了一個更重要的訊號：規模正式突破四千億。在這種盤勢上上下下的環境裡，資金沒有退場，反而持續流入，代表投資人要的不是刺激，而是能撐過震盪的配置。

主動式ETF也能自組月配? 棒棒點00981A、00980A...7檔主動式ETF：AI漲幅+現金流都要

台股投資風向正悄然改變！隨生成式AI帶動科技股噴發，過去深受存股族喜愛的傳統高股息ETF，去年績效表現卻顯得相對疲弱。財經YouTuber棒棒近日發布影片點出，不少投資人因帳面虧損動了換股念頭，而去年5月正式加入戰局的「主動式ETF」，憑藉經理人選股彈性與驚人績效，正成為建構「自主月月配」組合的新寵兒。

00878存到207張…一個月資產暴增118萬！存股哥：本月還買9張0056及100股0050

＊原文發文時間為1月27日 今天再買5張國泰永續高股息（00878），總張數提升到207張，個人認為本季配至少0.45的機會滿高的，假設照預期配發，那我本季可領$93,150，以前一年股息還不到

持有聯電的00946、00927、00919績效亮 其中這檔今年上漲23.71%居冠

台股27日在權值股帶動下續創新高，其中晶圓代工廠聯電以漲停76.2元收盤，股價創2000年9月14日以來近26年新高，2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。