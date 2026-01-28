狂！台股連連飆新高助威 ETF總規模八兆元大關達陣

2026年台股開年展現超強表現，站上三萬點大關後仍持續攻高，28日再漲485點，收上32,803點，累計元月以來已經上漲高達3,840點，寫下最狂元月漲點紀錄，大盤漲幅達13.2%，在全球主要股市中也是名列前茅，連帶也推升ETF總規模節節攀升，增胖至8兆350億元，再度改寫ETF歷史新里程碑。

進一步來看，助漲ETF總規模再下一城的主要來源是ETF淨值增長、定期定額長線資金、新ETF募集資金、參與ETF除息、新年度資金配置調整等等，其中，股票ETF仍扮演關鍵角色。

今日不少中大型ETF規模也創下成立以來新高，依序包含元大台灣50（0050）的11,773.6億元、元大高股息（0056）5,448.9億元、國泰永續高股息（00878）4,775.6億元、群益台灣精選高息（00919）4,259.3億元、富邦台50（006208）的3,228.4億元、國泰台灣科技龍頭（00881）897.6億元、富邦科技（0052）877.7億元、富邦NASDAQ（00662）的690億元、主動統一台股增長（00981A）549.4億元、國泰台灣領袖50（00922）的470.2億元、國泰費城半導體（00830）431.4億元、富邦公司治理（00692）431.1億元、元大S&P500（00646）的356.9億元、中信關鍵半導體（00891）291.9億元、元大臺灣ESG永續（00850）274.5億元。

回顧ETF總規模表現，2019年台灣ETF總規模首度站上兆元大關，接著在2022年站上兩兆元，2023年站上三兆元，2024年則是接連跨越四兆元、五兆元、六兆元大關，2025年站上七兆元，2026年初則是突破八兆元門檻。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。