009817擬掛牌 聚焦日房產

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，由國泰投信募集發行的國泰日本不動產ETF（009817）已於1月27日遞件申請掛牌，待核准後將於近日正式掛牌上市，成為我國首檔以日本REITs為投資標的之ETF，與此同時，亦將成為繼2025年9月18日野村投信發行首檔台日跨境連結式ETF後，台灣ETF市場第二檔台日跨境連結式ETF。

該ETF採連結式基金模式，投資日本大和資產管理發行於東京證券交易所上市交易之「iFreeETF東証REIT指數」（東京證券交易所證券代碼：1488.JP）。

投資人可透過台灣市場，直接參與日本股市與不動產投資，打造跨足海外資產的全新橋樑，同時掌握日本不動產市場成長潛力，大幅提升國際投資的便利性與效率，拓展資產配置版圖。

證交所表示，台日跨境合作再創亮眼成果，不僅充分展現台灣資本市場的高度活力與產品多元性，也凸顯主管機關、證交所以及ETF產業鏈緊密合作的綜效，共同推動市場國際化、開創嶄新發展格局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

