台日跨境連結再進一步 國泰推全台首檔投資日本不動產ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信募集發行的國泰大和日本不動產收息ETF（009817）受益憑證，已於2026年1月27日遞件向證交所申請掛牌，待證交所核准後將於近日正式掛牌上市，成為我國首檔以日本REITs為投資標的ETF，與此同時，亦將成為繼2025年9月18日野村投信發行首檔臺日跨境連結式ETF後的台灣ETF市場第二檔台日跨境連結式ETF。

該ETF採連結式基金模式，投資日本大和資產管理發行於東京證券交易所上市交易的iFreeETF東証REIT指數(東京證券交易所證券代碼：1488.JP)。投資人可透過臺灣市場，直接參與日本股市與不動產投資，打造跨足海外資產的全新橋樑，同時掌握日本不動產市場成長潛力，大幅提升國際投資的便利性與效率，拓展資產配置版圖。

證交所表示，台日跨境合作再創具體而亮眼的成果，不僅充分展現臺灣資本市場的高度活力與產品多元性，也凸顯主管機關、證交所及ETF產業鏈緊密合作的綜效，共同推動市場國際化、開創嶄新發展格局。展望未來，證交所將持續攜手業者注入創新動能，深化跨境連結，提升商品競爭力，進一步擴大台灣在亞洲資產管理市場的能見度與影響力，穩健朝亞洲資產管理中心的目標邁進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 日本 國泰

