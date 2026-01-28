大盤連續創高 百億元市值 ETF 跟漲同慶

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股多頭氣盛，連續四天創新高，28日加權指數收在32,803點新高，包括台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等權值股也都寫下股價新高紀錄，帶動台股市值型ETF跟漲同慶。

統計規模超過百億元、市場人氣最旺的6檔市值型台股ETF，今天也同步寫下收盤新高，以加權指數連創新高的這四天累積漲幅來看，指數累計上漲3.3%，群益台ESG低碳50（00923）期間上漲3.8%表現最佳，富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（0050），則分別以3.5%和3.4%緊跟在後。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，AI需求的強度與持續性，已超越原本市場所假設的情境。如此規模的投資，意味著未來數年產能規劃、訂單能見度與技術路線皆已具備高度確定性，因此在經過2024-2025年的AI建設期，2026年進入商轉收成期，預期台股企業獲利仍可望持續上修。搭配內需經濟持穩，以及金融緊縮環境不再，皆有助為台股表現提供支撐，市值型ETF因網羅了受惠於AI趨勢的科技龍頭股，有助為投資人掌握台股多頭行情。

台股 ETF

