他貸款45萬買進0050…因台股長期向上！網看好勝率高

許多人投資人偏好穩定投資市值型ETF，一名PTT網友以「多、長期持有」為題分享投資心得，透露自己質押貸出45萬元，分批買進0050，規劃至少持有到2028至2029年再評估去留。貼文引發股板熱烈討論，焦點從0050是否適合長抱、高點進場風險，一路延燒到「不如買正二」、「為何不直接壓台積電」等老話題，形成兩派激辯。

原PO回顧，2019年因看到張忠謀談及「未來10年台積電是黃金年代」而投入股市，但多年實際操作下來，發現來回操作的績效反而不如0050，最終選擇轉向大盤ETF。他表示，已將質押資金分三次投入、每次買兩張，投資邏輯不求短線勝率，而是押注台股長期向上趨勢。

在進退場機制上，原PO設定兩個觀察點，分別為2028年與2029年，屆時將視全球政經局勢、特別是台美日中關係再決定是否續抱。他也直言，長期持有的信仰來自「相信魏哲家、相信莫里斯」，短期震盪不影響其核心判斷，並附上當日買進截圖作為佐證。

多數網友對此給予正面回應，認為「買大盤就是對的」、「追73元的0050比猜弱勢股底部安全」，也有人指出，過去市場同樣嘲笑買在64元、53元的投資人，如今回頭看並無意義，強調股市長期向上，「最好的進場時間是十年前，其次就是今天」。部分網友更直言，打不贏市場就加入，0050本就適合無腦多、定期定額。

不過，反對與質疑聲音同樣不少，有人認為既然如此看好台積電，不如直接買2330或加碼正二，質疑「賺太慢會有相對剝奪感」，也有人提醒高檔進場與質押風險，直言「紅燈買股？」、「現在有擦鞋童感覺」。整體來看，該串討論再次映照出股板熟悉的分歧：一派相信時間與大盤，另一派追求效率與槓桿，兩種投資哲學在多頭氛圍下持續交鋒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。