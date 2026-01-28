快訊

00929落後補漲14％！聯電（2303）創26年新高超預期打臉…股添樂：忙著跪地找眼鏡

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
高股息ETF雖創新高卻遭投資人拋售，其中00929受惠於聯電單月狂飆50%而大漲14%。中央社
高股息ETF雖創新高卻遭投資人拋售，其中00929受惠於聯電單月狂飆50%而大漲14%。中央社

＊原文發文時間為1月27日

高股息ETF總算等到落後補漲了，全線創新高。

不過有趣的是，市值型ETF創新高，大家都在加碼買進；

高股息ETF創新高，卻是大部分都在排隊賣股套現。

但是股市最近走的行情是，那些被你罵越兇、賣越兇的，股票漲越多。

例如上週末提到的復華台灣科技優息（00929），最近一個月漲了14%。而它的第一大、第二大成分股，也是過去一年不少人因為受不了績效落後而賣出的聯電（2303）、聯發科（2454）。

尤其是聯電，這檔股票目前有18檔高股息ETF持有，一檔沉寂一整年的股票，誰都想不到它只用1個月時間就漲超50%，還一舉創26年新高。它的激情表現，正是帶動一票高股息ETF「起死回生」的關鍵。

當然看到這裡，可能有人想留言問我：

「所以聯電還能不能買？」

這麼說吧，我本來覺得聯電差不多60塊就要休息了，現在75塊。目前正忙著跪地找眼鏡，手下留情啊！

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 聯電 月配息

股添樂 股市新觀點

