快訊

慘！陸製摺疊手機到東北變「極光色碎碎冰」？專家喊話：零下低溫勿打開

台灣虎航「日本入境事先確認」作業明天起實施 這些航班適用

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

00878站回22元、規模破4千億！專家點核心底氣：金融撐腰、半導體守成

聯合新聞網／ 玩股網
00878站回22元、規模突破四千億，關鍵不只在價格，而在成份股結構的耐震性。台股示意圖／中央社
00878站回22元、規模突破四千億，關鍵不只在價格，而在成份股結構的耐震性。台股示意圖／中央社

＊原文時間1月21日。

00878站回22元、規模突破四千億，關鍵不只在價格，而在成份股結構的耐震性。

金融股提供穩定現金流，半導體供應鏈掌握長期需求，AI應用股把題材轉成獲利，再加上ETF龍頭元大金吃下市場交易紅利，讓整體配置不靠單一產業撐場。配息穩、結構分散，是資金在震盪市選擇留下來的原因...

00878重新站回22元，很多人第一時間只看到價格，卻忽略了一個更重要的訊號：規模正式突破四千億。在這種盤勢上上下下的環境裡，資金沒有退場，反而持續流入，代表投資人要的不是刺激，而是能撐過震盪的配置。

回頭看成份股結構，其實就能理解這股「越買越穩」的底氣從哪來。

第一層是金融股，特別是壽險型金控

國泰金、中信金、富邦金合計接近三成權重，這一塊的角色很單純，就是撐住現金流與配息穩定度。壽險金控在降息循環與資本市場回溫下，投資收益的彈性正在打開，同時銀行本業又能提供穩定利息收入，這讓00878不需要靠單一產業撐場。

第二層是電子與半導體相關族群，但走的不是最前線的高風險路線

聯電、聯發科、日月光、京元電這一組，涵蓋成熟製程、IC設計、封測與後段服務，本質上就是整條半導體供應鏈的「現金流段」。它們不像最先進製程那樣資本支出爆炸，但在AI、車用、通訊需求延續下，反而具備長期、穩定接單的優勢。

第三層則是AI應用與電子製造延伸

華碩、光寶科這類公司，並非純題材股，而是實際吃到伺服器、電源管理、系統整合需求的受惠者。當AI從建置期走向放量期，這類公司反而更容易把題材轉成獲利。

最後一塊，是市場容易忽略、但配置上很聰明的元大金。

作為ETF龍頭，元大金直接受惠於台股成交量與ETF規模擴張，等於把整個市場交易熱度也納入成份股裡，形成一種「ETF買ETF」的正向循環。

配息面來看，00878的邏輯也很一致。

最新淨值回到22元，其中資本平準金6.58元，代表配息底氣仍在，再加上最近兩季穩定配發0.4元，即使淨值波動，現金流仍能維持節奏，這對長期投資人來說，比短線價格更重要。

整體來看，00878不是靠單一產業賭方向，而是用金融撐穩、用半導體守成、用AI延伸成長，再搭配ETF產業紅利。這種結構，也難怪市場在震盪時，反而選擇把錢留下來。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：不是最嗨，但最耐震：00878站回22元，成份股早就透露2026年發展？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息

玩股網

追蹤

相關新聞

00878站回22元、規模破4千億！專家點核心底氣：金融撐腰、半導體守成

00878站回22元、規模突破四千億，關鍵不只在價格，而在成份股結構的耐震性。 金融股提供穩定現金流，半導體供應鏈掌握長期需求，AI應用股把題材轉成獲利，再加上ETF龍頭元大金吃下市場交易紅利，讓整體配置不靠單一產業撐場。配息穩、結構分散，是資金在震盪市選擇留下來的原因... 00878重新站回22元，很多人第一時間只看到價格，卻忽略了一個更重要的訊號：規模正式突破四千億。在這種盤勢上上下下的環境裡，資金沒有退場，反而持續流入，代表投資人要的不是刺激，而是能撐過震盪的配置。

績效贏0050還月配！棒棒點00981A、00980A...7檔主動式ETF：AI漲幅+現金流都要

台股投資風向正悄然改變！隨生成式AI帶動科技股噴發，過去深受存股族喜愛的傳統高股息ETF，去年績效表現卻顯得相對疲弱。財經YouTuber棒棒近日發布影片點出，不少投資人因帳面虧損動了換股念頭，而去年5月正式加入戰局的「主動式ETF」，憑藉經理人選股彈性與驚人績效，正成為建構「自主月月配」組合的新寵兒。

00878存到207張…一個月資產暴增118萬！存股哥：本月還買9張0056及100股0050

＊原文發文時間為1月27日 今天再買5張國泰永續高股息（00878），總張數提升到207張，個人認為本季配至少0.45的機會滿高的，假設照預期配發，那我本季可領$93,150，以前一年股息還不到

持有聯電的00946、00927、00919績效亮 其中這檔今年上漲23.71%居冠

台股27日在權值股帶動下續創新高，其中晶圓代工廠聯電以漲停76.2元收盤，股價創2000年9月14日以來近26年新高，2...

「ETF觀測站」再升級 揭露收益分配占比

為持續強化ETF市場資訊揭露品質，協助投資人清楚掌握ETF收益來源，臺灣集中保管結算所1月26日在「ETF觀測站」新增揭...

009816「不配息」市場買單…募集約90億元！2／3掛牌、息利滾入拚資本利得

台股ETF市場再添新兵！ 凱基台灣TOP 50（009816）已於1月22日成立，一舉將台股市場原型ETF總數推向271檔，同時是鎖定台股市場布局的第74檔，亦是投資台股市場中首檔不配息再投入的ETF

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。