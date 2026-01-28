00878站回22元、規模破4千億！專家點核心底氣：金融撐腰、半導體守成

＊原文時間1月21日。

00878站回22元、規模突破四千億，關鍵不只在價格，而在成份股結構的耐震性。

金融股提供穩定現金流，半導體供應鏈掌握長期需求，AI應用股把題材轉成獲利，再加上ETF龍頭元大金吃下市場交易紅利，讓整體配置不靠單一產業撐場。配息穩、結構分散，是資金在震盪市選擇留下來的原因...

00878重新站回22元，很多人第一時間只看到價格，卻忽略了一個更重要的訊號：規模正式突破四千億。在這種盤勢上上下下的環境裡，資金沒有退場，反而持續流入，代表投資人要的不是刺激，而是能撐過震盪的配置。

回頭看成份股結構，其實就能理解這股「越買越穩」的底氣從哪來。

第一層是金融股，特別是壽險型金控。

國泰金、中信金、富邦金合計接近三成權重，這一塊的角色很單純，就是撐住現金流與配息穩定度。壽險金控在降息循環與資本市場回溫下，投資收益的彈性正在打開，同時銀行本業又能提供穩定利息收入，這讓00878不需要靠單一產業撐場。

第二層是電子與半導體相關族群，但走的不是最前線的高風險路線。

聯電、聯發科、日月光、京元電這一組，涵蓋成熟製程、IC設計、封測與後段服務，本質上就是整條半導體供應鏈的「現金流段」。它們不像最先進製程那樣資本支出爆炸，但在AI、車用、通訊需求延續下，反而具備長期、穩定接單的優勢。

第三層則是AI應用與電子製造延伸。

華碩、光寶科這類公司，並非純題材股，而是實際吃到伺服器、電源管理、系統整合需求的受惠者。當AI從建置期走向放量期，這類公司反而更容易把題材轉成獲利。

最後一塊，是市場容易忽略、但配置上很聰明的元大金。

作為ETF龍頭，元大金直接受惠於台股成交量與ETF規模擴張，等於把整個市場交易熱度也納入成份股裡，形成一種「ETF買ETF」的正向循環。

配息面來看，00878的邏輯也很一致。

最新淨值回到22元，其中資本平準金6.58元，代表配息底氣仍在，再加上最近兩季穩定配發0.4元，即使淨值波動，現金流仍能維持節奏，這對長期投資人來說，比短線價格更重要。

整體來看，00878不是靠單一產業賭方向，而是用金融撐穩、用半導體守成、用AI延伸成長，再搭配ETF產業紅利。這種結構，也難怪市場在震盪時，反而選擇把錢留下來。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：不是最嗨，但最耐震：00878站回22元，成份股早就透露2026年發展？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。