ETF新兵報到 凱基009816預計2月3日掛牌上市

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股ETF市場再添新兵，凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816）已於1月22日成立，台股市場原型ETF總數邁向271檔，同時也是投資台股市場中首檔不配息再投入的ETF。凱基投信表示，AI趨勢至少為台股開啟10到20年多頭，預期台股長多格局確立下，透過不配息再投入的投資方式，將是將時間複利極大化、享有台股長多紅利的方式。009816預計2月3日掛牌上市。

凱基投信表示，近年台股ETF市場火熱蓬勃發展，觀察近三年成立數量，掛牌台股的原型ETF總數呈現階梯式成長，包含國內外股票與債券型ETF，2023年16檔，2024年33檔，2025年進一步成長至44檔，2026年一開年，也已有2檔主動式國內股票ETF、1檔被動式國外股票ETF與1檔被動式債券型ETF掛牌。預計隨著AI進入應用與生產力爆發關鍵元年，台股市場可望躍升世界金融市場主舞台，台股ETF市場熱度也將進一步升溫。

凱基台灣TOP 50 ETF募集規模約90億元，顯見有越來越多投資人轉向關注不配息再投入的台股時間複利威力。根據凱基台灣TOP 50 ETF所追蹤的特選臺灣TOP 50指數的回測數據，相較於台灣加權指數18年間累積含息報酬608%，同一期間特選臺灣TOP 50指數累積報酬可達791%，相差逾180%，顯見特選臺灣TOP 50指數，長期表現有機會更勝台灣加權指數。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，台股近20年有15年上漲，平均報酬率14.6%，隨著半導體產業蓬勃發展，台股近年報酬率區間有上移的趨勢。根據財政部統計，台灣2025年12月出口金額624.8億美元，年增43.4%，主要持續受惠AI、高效能運算及雲端服務強勁需求，帶動電子零組件與資通產品出貨大增。而日前先進製程晶片龍頭為滿足持續強勁的AI訂單需求，宣布大幅上修2026年資本支出，不僅印證AI實質需求有增無減，更反映半導體產業領漲全球，並非元月效應的曇花一現，背後更有AI產業基礎建設持續擴張的堅實支撐。

受惠AI產業變革，2026年台灣企業獲利年增率預估值從去年第四季的20%上修至30%，台股是反映景氣榮景的溫度計，長多行情可期；具備產業競爭優勢、財務體質穩健的大型龍頭企業，將成關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

