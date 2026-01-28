績效贏0050還月配！棒棒點00981A、00980A...7檔主動式ETF：AI漲幅+現金流都要

台股投資風向正悄然改變！隨生成式AI帶動科技股噴發，過去深受存股族喜愛的傳統高股息ETF，去年績效表現卻顯得相對疲弱。財經YouTuber棒棒近日發布影片點出，不少投資人因帳面虧損動了換股念頭，而去年5月正式加入戰局的「主動式ETF」，憑藉經理人選股彈性與驚人績效，正成為建構「自主月月配」組合的新寵兒。

主動式ETF績效PK：00981A報酬率79%奪冠

棒棒分析，主動式ETF目標在於打敗大盤。觀察目前台股市場10檔主動式標的，發行價均為10元，但不到一年已有逾半數衝破15元甚至逼近18元。

其中，由統一投信發行的主動統一台股增長（00981A）表現最為強勢，上市至今報酬率高達79.07%，遠超同期間0050的64.84%。

此外，主動野村台灣50（00985A）、主動第一金台股優（00994A）與主動中信台灣卓越（00995A）亦微幅領先大盤。

棒棒強調，這反映出經理人選股能力的關鍵差異，例如同樣時間掛牌，績效落差可達20%以上；名單中也有標的如主動台新優勢成長（00987A），仍處於跌破發行價的狀態，顯示投資人仍須慎選團隊。

告別傳統高股息 7檔季配標的組建「新月月配」

為何投資人開始轉向主動式ETF？棒棒直言，過往熱門的「元大高股息（0056）+國泰永續高股息（00878）+元大台灣高息低波（00713）」組合，去年若扣除配息，實質報酬多為負數。隨著00981A宣布由年配改為季配，市場上已有7檔主動式標的提供季配頻率，足以讓投資人自主配置成月月領息的策略。

棒棒將這7檔標的依除息月份分為三組：1、4、7、10月包含00984A、00992A與00995A；2、5、8、11月為00980A與00982A；3、6、9、12月則由00981A與00994A出列。

兩大黃金組合：平衡風險vs.極致科技

針對如何挑選，棒棒首推「平衡穩健型」組合：主動安聯台灣高息（00984A）+主動野村臺灣優選（00980A）+主動統一台股增長（00981A）。

他解釋，00984A是名單中唯一具備高股息特質的標的，且配置多元產業，能適時稀釋由00980A與00981A帶來的科技股集中風險，當半導體產業修正時較具抗震力。

若追求極致成長，則可選擇「科技增益型」組合：主動群益科技創新（00992A）+主動群益台灣強棒（00982A）+主動統一台股增長（00981A）。此組合將九成以上資金壓注在AI與半導體。

棒棒警示，此組合在科技多頭時「會賺到瘋掉」，但若費半指數大跌，三檔標的也可能同步重挫，適合風險承受度較高的投資人。

棒棒：底氣來自績效 關注首配息表現

棒棒總結，主動式ETF的核心在於經理人的實戰經驗，如00981A經理人過去操作「統一奔騰基金」戰績顯赫，便是強大後盾。

雖然目前多數標的尚無長期配息數據，但隨著資產增值（資本利得）豐厚，他預估首配息表現值得期待。

棒棒建議，投資不應盲目追求快錢，應了解經理人的邏輯、心定下來，才能享受長期超額報酬的果實。

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。