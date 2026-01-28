00878存到207張…一個月資產暴增118萬！存股哥：本月還買9張0056及100股0050

＊原文發文時間為1月27日

今天再買5張國泰永續高股息（00878），總張數提升到207張，個人認為本季配至少0.45的機會滿高的，假設照預期配發，那我本季可領$93,150，以前一年股息還不到10萬，現在一個月就超越過去一整年的總和。

重新統計一月存股概況，共存9張元大高股息（0056）、6張00878、100股元大台灣50（0050），存股金額共約48萬，靠資產存資產，才能讓存股更有效率，財商知識的提升也很直接的反應在我的帳面數字以及現實生活中。

總值也在今天達成1200萬的人生里程碑，心情還算平靜，因為這只是存股之路上必然會完成的一個數字而已。看了一下去年封關時的總值是1082萬，一個月內增加了118萬，只能說幸好去年不斷買進小麥，在小麥價格上漲時我滿手都是小麥。

槓桿方面我的維持率一直控制在250%以上、負債比35%，手上也還有現股可以繼續質押提升維持率，同時持有黃金用來對沖風險，個人是覺得目前的槓桿對我來說很健康，而且也是覺得相當舒適的位置。

無論上漲或下跌我都是保持一樣的節奏，長期持有、股息再投入、穩定開槓桿，並嚴格控制風險不過度借貸，專注在當下，做好自己可以控制的事，剩下的時間會幫我說話。

槓桿存股哥

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。