快訊

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陸14家鼎泰豐無預警歇業！大股東控前董座拒交接、4.65億元金流不清

「ETF觀測站」再升級 揭露收益分配占比

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF觀測站再升級，揭露收益分配占比。臺灣集中保管結算所／提供
ETF觀測站再升級，揭露收益分配占比。臺灣集中保管結算所／提供

為持續強化ETF市場資訊揭露品質，協助投資人清楚掌握ETF收益來源，臺灣集中保管結算所1月26日在「ETF觀測站」新增揭露「ETF預估收益分配組成占比」資訊，讓投資人在收益分配前，即可提前了解預估配息中各項收益來源的組成情形，進一步提升ETF投資透明度，促進市場健全發展。

集保結算所總經理陳德鄉表示，ETF廣受臺灣投資人青睞，整體市場規模已逼近新7.4兆元，尤其近年高股息ETF交易熱絡，投資人對於收益分配來源的關注日益提高。

過往投資人須分別至證交所、櫃買中心及公開資訊觀測站查詢ETF收益分配資訊，為解決此痛點，集保結算所彙整跨市場、跨機構的ETF關鍵資訊，透過「ETF觀測站」提供系統性與一致性的一站式查詢服務，投資人得於除息前即掌握預估配息結構，清楚了解配息來源，並可提前評估ETF配息收益可能產生的健保補充保費及所得稅負擔。

此外，透過「ETF預估收益分配組成占比」的揭露，投資人可更有效評估ETF收益分配的穩定性與性質，進一步辨識配息是否屬於經常性收益或一次性收益，避免僅以配息金額高低作為投資決策依據，並可依自身投資目標、現金流需求及風險承受度，選擇更符合需求的ETF商品。對於重視長期投資、現金流規劃或稅務安排的投資人而言，該項資訊亦提供更完整且實用的決策依據。

「ETF觀測站」作為我國ETF市場最重要的資訊整合平台，肩負集中揭露ETF核心資訊、強化市場透明度與投資人保護的重要角色。本次新增「ETF預估收益分配組成占比」資訊，補足投資所需的關鍵資訊，也使投資人可提前清楚掌握配息來源與性質。集保結算所將持續精進ETF觀測站服務內容與揭露深度，落實普惠金融與投資人保護的政策目標。

ETF觀測站：https://www.fundclear.com.tw/etf

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息

延伸閱讀

殯葬服務優化再升級 懷恩專車接駁延伸至捷運南京復興站

限時4天！燦坤「Apple Day」全系列限量8.8折起 電玩展優惠同步開跑

台達電、台燿 權證四檔聚光

009815掛牌 聚焦龍頭股

相關新聞

009816「不配息」市場買單…募集約90億元！2／3掛牌、息利滾入拚資本利得

台股ETF市場再添新兵！ 凱基台灣TOP 50（009816）已於1月22日成立，一舉將台股市場原型ETF總數推向271檔，同時是鎖定台股市場布局的第74檔，亦是投資台股市場中首檔不配息再投入的ETF

ETF總覺買太少個股點到為止？網曝心態：0050永遠買不夠台積電（2330）不會

一名2024年中才進場的新手在股版發文提問，為何自己「買ETF總覺得買不夠，個股卻沒有這種感覺？」原PO回顧，剛進市場時只知道台股在大主升段，年初一口氣買了將近30張ETF，後續一路補到約65至70張

2月除息懶人包／00984B配息9.1％奪冠！00940、00939也入列…最後買進日看這天

自己的紅包自己領！根據CMONEY統計，共有10檔ETF將在2月農曆春節前除息，年化配息率5%起跳，其中以大華優利美A債15（00984B）化配息率最高，達到9.1%，投資人若想參與領息，最晚要在除息

台股狂噴00713卻死守50元？兩派網友戰翻：抗漲抗跌叫「低波」合理

台股一路震盪走高，權值股、中小型股輪番表現，高股息ETF含息報酬也屢創新高，但元大台灣高息低波（00713）卻始終在50元附近打轉，引發股版網友熱議。有投資人28日發文直言，「怎麼713還在原地，永遠

「ETF觀測站」再升級 揭露收益分配占比

為持續強化ETF市場資訊揭露品質，協助投資人清楚掌握ETF收益來源，臺灣集中保管結算所1月26日在「ETF觀測站」新增揭...

聯電高持股ETF紅不讓 群益科技高息成長單日漲幅居冠

台股昨（27）日在權值股帶動下續創新高，其中聯電（2303）更是亮燈漲停，收在漲停價76.2元，股價創2000年9月14...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。