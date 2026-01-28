快訊

ETF總覺買太少個股點到為止？網曝心態：0050永遠買不夠台積電（2330）不會

聯合新聞網／ 綜合報導
2024年進場的新手狂掃70張ETF還嫌不夠，疑惑為何對個股卻不敢如此重壓，引發網友熱議。中央社
一名2024年中才進場的新手在股版發文提問，為何自己「買ETF總覺得買不夠，個股卻沒有這種感覺？」原PO回顧，剛進市場時只知道台股在大主升段，年初一口氣買了將近30張ETF，後續一路補到約65至70張，反而個股「點到為止」，很快就到心理設定的張數與價格區間，跌了也無法越跌越買，讓他開始懷疑，這是不是一開始進場就被ETF制約了。

原PO也自問，是不是因為ETF「幾乎立於不敗之地」的觀念已經深植心中，或只是自己剛好站在大ETF風口、多頭行情的浪尖上。他坦言，自己是完全沒人帶的新手，連交割戶、定期定額都是一路摸索，「一開始進入股市的制約習性，是很難改變，還是這只是大多頭的幻覺？」也直指現在這段時間，可能只是股市的「特例」。

不少網友點出關鍵在「多頭環境」與「安全感」。有人直言「因為市值長期向上（大部分的）」、「多頭行情時 ETF都是賺的 看賺多賺少」，也有人分析「因為你運氣好」、「因為你買出信心了」、「有信心就敢壓」，認為ETF在多頭下不斷給正回饋，自然會讓人產生「還可以再買」的感覺。

另一派則提醒，這種心態可能只是還沒遇到真正的修正。「因為你還沒遇到大跌。2022你跟我說買不夠試試」、「等到大跌你就不會這樣想了」、「現在是漲勢啊，遇跌的想法就不同了」，也有人直白潑冷水「沒遇過空頭 太有自信了」，認為ETF被當成「戶頭存錢」的錯覺，在反轉時才會被打破。

也有網友把焦點拉回風險承受度與商品特性，「因為你覺得ETF很安全ㄏㄏ」、「ETF不夠刺激阿」、「0050真的是永遠買不夠 2330你就不會想一直買了」，甚至提醒「不漲的ETF多的是...」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

