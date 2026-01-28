2月除息懶人包／00984B配息9.1％奪冠！00940、00939也入列…最後買進日看這天

自己的紅包自己領！根據CMONEY統計，共有10檔ETF將在2月農曆春節前除息，年化配息率5%起跳，其中以大華優利美A債15（00984B）化配息率最高，達到9.1%，投資人若想參與領息，最晚要在除息日前一天，也就是2月2日買進！

觀察2月初除息ETF名單，當中共有7檔債券ETF、3檔股票ETF，年化配息率表現以債券ETF較為突出，年化配息率前3高皆為債券ETF，分別是00984B、大華優利美公債20（00983B）以及群益優選非投等債（00953B），其中00984B與00983B分別是信用評等較高的投資等級債以及美國公債ET，00953B則是信用風險較高的非投資等級債ETF。

大華銀投信量化指數部門主管郭修誠指出，債市近期表現較為平淡，主要是對於降息預期的縮減，市場本預估聯準會在第1季至少降息1次，但現在可能會傾向到5月之後才降息。

不過，由於美國就業市場數據仍顯得疲弱，預期2026年降息循環將持續。

郭修誠建議，在當前市場震盪加劇的環境下，債券投資應以高信評債券為優先，除了具備優質的債息收益，價格也更具支撐力，有助於降低投資組合的波動風險。

2月初除息ETF

ETF類型 股票代號 股票名稱 近六月報酬率(%) 最新一期股利 年化配息率(%) 除息日 債券 00984B 大華優利美A債15 13.3 0.129 9.10% 2月3日 債券 00983B 大華優利美公債20 11.3 0.109 8.10% 2月3日 債券 00953B 群益優選非投等債 10.6 0.061 7.51% 2月3日 股票 00946 群益科技高息成長 14.3 0.058 6.61% 2月3日 債券 00959B 大華投等美債15Y+ 12.4 0.045 5.63% 2月3日 債券 00985B 群益ESG投等債0-5 N/A 0.048 5.59% 2月3日 股票 00940 元大台灣價值高息 9.4 0.045 5.52% 2月2日 債券 00966B 統一ESG投等債15+ 12.2 0.065 5.49% 2月3日 股票 00939 統一台灣高息動能 17.4 0.072 5.47% 2月2日 債券 00950B 凱基A級公司債 12.0 0.063 5.26% 2月2日

資料來源：CMONEY、各投信。統計時間截至2026/01/26。年化配息率以2026/01/26收盤價除以各投信公告最新配息金額並年化計算；依照年化配息率排序。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。