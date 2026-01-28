2月除息懶人包／00984B配息9.1％奪冠！00940、00939也入列…最後買進日看這天
自己的紅包自己領！根據CMONEY統計，共有10檔ETF將在2月農曆春節前除息，年化配息率5%起跳，其中以大華優利美A債15（00984B）化配息率最高，達到9.1%，投資人若想參與領息，最晚要在除息日前一天，也就是2月2日買進！
觀察2月初除息ETF名單，當中共有7檔債券ETF、3檔股票ETF，年化配息率表現以債券ETF較為突出，年化配息率前3高皆為債券ETF，分別是00984B、大華優利美公債20（00983B）以及群益優選非投等債（00953B），其中00984B與00983B分別是信用評等較高的投資等級債以及美國公債ET，00953B則是信用風險較高的非投資等級債ETF。
大華銀投信量化指數部門主管郭修誠指出，債市近期表現較為平淡，主要是對於降息預期的縮減，市場本預估聯準會在第1季至少降息1次，但現在可能會傾向到5月之後才降息。
不過，由於美國就業市場數據仍顯得疲弱，預期2026年降息循環將持續。
郭修誠建議，在當前市場震盪加劇的環境下，債券投資應以高信評債券為優先，除了具備優質的債息收益，價格也更具支撐力，有助於降低投資組合的波動風險。
2月初除息ETF
|ETF類型
|股票代號
|股票名稱
|近六月報酬率(%)
|最新一期股利
|年化配息率(%)
|除息日
|債券
|00984B
|大華優利美A債15
|13.3
|0.129
|9.10%
|2月3日
|債券
|00983B
|大華優利美公債20
|11.3
|0.109
|8.10%
|2月3日
|債券
|00953B
|群益優選非投等債
|10.6
|0.061
|7.51%
|2月3日
|股票
|00946
|群益科技高息成長
|14.3
|0.058
|6.61%
|2月3日
|債券
|00959B
|大華投等美債15Y+
|12.4
|0.045
|5.63%
|2月3日
|債券
|00985B
|群益ESG投等債0-5
|N/A
|0.048
|5.59%
|2月3日
|股票
|00940
|元大台灣價值高息
|9.4
|0.045
|5.52%
|2月2日
|債券
|00966B
|統一ESG投等債15+
|12.2
|0.065
|5.49%
|2月3日
|股票
|00939
|統一台灣高息動能
|17.4
|0.072
|5.47%
|2月2日
|債券
|00950B
|凱基A級公司債
|12.0
|0.063
|5.26%
|2月2日
資料來源：CMONEY、各投信。統計時間截至2026/01/26。年化配息率以2026/01/26收盤價除以各投信公告最新配息金額並年化計算；依照年化配息率排序。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
