聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節前共有10檔ETF將除息，其中00984B以年化配息率9.1%居冠，投資人最晚需在2月2日買進才能參與領息。中央社
自己的紅包自己領！根據CMONEY統計，共有10檔ETF將在2月農曆春節前除息，年化配息率5%起跳，其中以大華優利美A債15（00984B）化配息率最高，達到9.1%，投資人若想參與領息，最晚要在除息日前一天，也就是2月2日買進！

觀察2月初除息ETF名單，當中共有7檔債券ETF、3檔股票ETF，年化配息率表現以債券ETF較為突出，年化配息率前3高皆為債券ETF，分別是00984B、大華優利美公債20（00983B）以及群益優選非投等債（00953B），其中00984B與00983B分別是信用評等較高的投資等級債以及美國公債ET，00953B則是信用風險較高的非投資等級債ETF。

大華銀投信量化指數部門主管郭修誠指出，債市近期表現較為平淡，主要是對於降息預期的縮減，市場本預估聯準會在第1季至少降息1次，但現在可能會傾向到5月之後才降息。

不過，由於美國就業市場數據仍顯得疲弱，預期2026年降息循環將持續。

郭修誠建議，在當前市場震盪加劇的環境下，債券投資應以高信評債券為優先，除了具備優質的債息收益，價格也更具支撐力，有助於降低投資組合的波動風險。

2月初除息ETF

ETF類型股票代號股票名稱近六月報酬率(%)最新一期股利年化配息率(%)除息日
債券00984B大華優利美A債1513.30.1299.10%2月3日
債券00983B大華優利美公債2011.30.1098.10%2月3日
債券00953B群益優選非投等債10.60.0617.51%2月3日
股票00946群益科技高息成長14.30.0586.61%2月3日
債券00959B大華投等美債15Y+12.40.0455.63%2月3日
債券00985B群益ESG投等債0-5N/A0.0485.59%2月3日
股票00940元大台灣價值高息9.40.0455.52%2月2日
債券00966B統一ESG投等債15+12.20.0655.49%2月3日
股票00939統一台灣高息動能17.40.0725.47%2月2日
債券00950B凱基A級公司債12.00.0635.26%2月2日

資料來源：CMONEY、各投信。統計時間截至2026/01/26。年化配息率以2026/01/26收盤價除以各投信公告最新配息金額並年化計算；依照年化配息率排序。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 00939統一台灣高息動能 月配息 00953B群益優選非投等債 00984B大華優利美A債15 00983B大華優利美公債20

009816「不配息」市場買單…募集約90億元！2／3掛牌、息利滾入拚資本利得

台股ETF市場再添新兵！ 凱基台灣TOP 50（009816）已於1月22日成立，一舉將台股市場原型ETF總數推向271檔，同時是鎖定台股市場布局的第74檔，亦是投資台股市場中首檔不配息再投入的ETF

ETF總覺買太少個股點到為止？網曝心態：0050永遠買不夠台積電（2330）不會

一名2024年中才進場的新手在股版發文提問，為何自己「買ETF總覺得買不夠，個股卻沒有這種感覺？」原PO回顧，剛進市場時只知道台股在大主升段，年初一口氣買了將近30張ETF，後續一路補到約65至70張

2月除息懶人包／00984B配息9.1％奪冠！00940、00939也入列…最後買進日看這天

自己的紅包自己領！根據CMONEY統計，共有10檔ETF將在2月農曆春節前除息，年化配息率5%起跳，其中以大華優利美A債15（00984B）化配息率最高，達到9.1%，投資人若想參與領息，最晚要在除息

台股狂噴00713卻死守50元？兩派網友戰翻：抗漲抗跌叫「低波」合理

台股一路震盪走高，權值股、中小型股輪番表現，高股息ETF含息報酬也屢創新高，但元大台灣高息低波（00713）卻始終在50元附近打轉，引發股版網友熱議。有投資人28日發文直言，「怎麼713還在原地，永遠

聯電高持股ETF紅不讓 群益科技高息成長單日漲幅居冠

台股昨（27）日在權值股帶動下續創新高，其中聯電（2303）更是亮燈漲停，收在漲停價76.2元，股價創2000年9月14...

陸股ETF行情升溫 富邦中証500今年來累計上漲13.4%

中國股市延續2025年科技結構性行情的高位整理，在流動性環境持續寬鬆的支撐下，春季行情動能逐步升溫。市場分析指出，險資開...

