台股狂噴00713卻死守50元？兩派網友戰翻：抗漲抗跌叫「低波」合理

台股一路震盪走高，權值股、中小型股輪番表現，高股息ETF含息報酬也屢創新高，但元大台灣高息低波（00713）卻始終在50元附近打轉，引發股版網友熱議。有投資人28日發文直言，「怎麼713還在原地，永遠開自選就是在50初頭」，質疑這檔曾被拿來與元大台灣50（0050）相比的產品，是否已經跟不上這一波行情。

原PO整理自己的疑問指出，從去年4月市場波動以來，台股先看台積電、再輪到中小型股，各類高股息ETF幾乎都創新高，唯獨00713表現平淡，「本來還號稱長期績效可以跟0050平起平坐」，但實際走勢卻讓人失望，甚至感嘆「今天漲成這樣他還能跌」，進退場機制則標註為「無」，純粹拋出討論。

不少網友認為，00713的表現其實「完全符合產品設計」。有人直白回應「低波動啊，很符合」、「高息低波，高息淨值配給你，低波股價穩定」，也有人補充「低波啊 抗漲抗跌才叫低波」、「現在才是高息低波該有的樣子」，認為在大多頭行情下，本來就不該期待它跟著飆。

但另一派網友則毫不留情，質疑所謂「低波」只是抗漲不抗跌。「漲的時候低波 跌的時候一樣一起跌」、「台股跌停那天 這隻也一起跌停阿 哪裡比較抗跌」、「我怎麼看都是小抗跌大抗漲」，甚至有人形容「在賽車場騎腳踏車，怎麼那麼慢」，直指效率過低。

也有網友回到投資初衷勸退或提醒適合族群，「你買他的初衷不就是穩穩配息嗎？」、「只能打敗通膨 適合質押底跟資產龐大的人」、「承認你想賺差價不適合這支股性好嗎」，也有人已經選擇離場，「還好我早早跳船」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。