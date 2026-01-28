快訊

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

台股狂噴00713卻死守50元？兩派網友戰翻：抗漲抗跌叫「低波」合理

聯合新聞網／ 綜合報導
台股與多檔高股息ETF頻創新高，00713卻始終在50元附近徘徊，引發網友質疑其「抗漲不抗跌」的效率。圖／本報資料照片
台股與多檔高股息ETF頻創新高，00713卻始終在50元附近徘徊，引發網友質疑其「抗漲不抗跌」的效率。圖／本報資料照片

台股一路震盪走高，權值股、中小型股輪番表現，高股息ETF含息報酬也屢創新高，但元大台灣高息低波（00713）卻始終在50元附近打轉，引發股版網友熱議。有投資人28日發文直言，「怎麼713還在原地，永遠開自選就是在50初頭」，質疑這檔曾被拿來與元大台灣50（0050）相比的產品，是否已經跟不上這一波行情。

原PO整理自己的疑問指出，從去年4月市場波動以來，台股先看台積電、再輪到中小型股，各類高股息ETF幾乎都創新高，唯獨00713表現平淡，「本來還號稱長期績效可以跟0050平起平坐」，但實際走勢卻讓人失望，甚至感嘆「今天漲成這樣他還能跌」，進退場機制則標註為「無」，純粹拋出討論。

不少網友認為，00713的表現其實「完全符合產品設計」。有人直白回應「低波動啊，很符合」、「高息低波，高息淨值配給你，低波股價穩定」，也有人補充「低波啊 抗漲抗跌才叫低波」、「現在才是高息低波該有的樣子」，認為在大多頭行情下，本來就不該期待它跟著飆。

但另一派網友則毫不留情，質疑所謂「低波」只是抗漲不抗跌。「漲的時候低波 跌的時候一樣一起跌」、「台股跌停那天 這隻也一起跌停阿 哪裡比較抗跌」、「我怎麼看都是小抗跌大抗漲」，甚至有人形容「在賽車場騎腳踏車，怎麼那麼慢」，直指效率過低。

也有網友回到投資初衷勸退或提醒適合族群，「你買他的初衷不就是穩穩配息嗎？」、「只能打敗通膨 適合質押底跟資產龐大的人」、「承認你想賺差價不適合這支股性好嗎」，也有人已經選擇離場，「還好我早早跳船」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 0050元大台灣50 ETF

延伸閱讀

00878重返23元大關！存股哥破解「均價焦慮」實戰心法：加碼第202張

00878完成100%填息！賣掉高股息換股AI卻兩頭空 達人：別在高速公路上亂換車道

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

0056、00878、00919月月配1萬元要幾張？2026年最新版…資產翻倍要先堅持存股

相關新聞

009816「不配息」市場買單…募集約90億元！2／3掛牌、息利滾入拚資本利得

台股ETF市場再添新兵！ 凱基台灣TOP 50（009816）已於1月22日成立，一舉將台股市場原型ETF總數推向271檔，同時是鎖定台股市場布局的第74檔，亦是投資台股市場中首檔不配息再投入的ETF

ETF總覺買太少個股點到為止？網曝心態：0050永遠買不夠台積電（2330）不會

一名2024年中才進場的新手在股版發文提問，為何自己「買ETF總覺得買不夠，個股卻沒有這種感覺？」原PO回顧，剛進市場時只知道台股在大主升段，年初一口氣買了將近30張ETF，後續一路補到約65至70張

2月除息懶人包／00984B配息9.1％奪冠！00940、00939也入列…最後買進日看這天

自己的紅包自己領！根據CMONEY統計，共有10檔ETF將在2月農曆春節前除息，年化配息率5%起跳，其中以大華優利美A債15（00984B）化配息率最高，達到9.1%，投資人若想參與領息，最晚要在除息

台股狂噴00713卻死守50元？兩派網友戰翻：抗漲抗跌叫「低波」合理

台股一路震盪走高，權值股、中小型股輪番表現，高股息ETF含息報酬也屢創新高，但元大台灣高息低波（00713）卻始終在50元附近打轉，引發股版網友熱議。有投資人28日發文直言，「怎麼713還在原地，永遠

聯電高持股ETF紅不讓 群益科技高息成長單日漲幅居冠

台股昨（27）日在權值股帶動下續創新高，其中聯電（2303）更是亮燈漲停，收在漲停價76.2元，股價創2000年9月14...

陸股ETF行情升溫 富邦中証500今年來累計上漲13.4%

中國股市延續2025年科技結構性行情的高位整理，在流動性環境持續寬鬆的支撐下，春季行情動能逐步升溫。市場分析指出，險資開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。