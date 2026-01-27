ETF 觀測站再升級 揭露收益分配占比

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

為持續強化ETF市場資訊揭露品質，協助投資人清楚掌握ETF收益來源，集保結算所1月26日在「ETF觀測站」新增揭露「ETF預估收益分配組成占比」資訊，讓投資人在收益分配前，即可提前了解預估配息中各項收益來源的組成情形，進一步提升ETF投資透明度，促進市場健全發展。

集保結算所總經理陳德鄉表示，ETF廣受台灣投資人青睞，整體市場規模已逼近7.4兆元，尤其近年高股息ETF交易熱絡，投資人對於收益分配來源的關注日益提高。過往投資人必須分別至證交所、櫃買中心及公開資訊觀測站，以查詢ETF收益分配資訊。

陳德鄉指出，為解決此痛點，集保結算所彙整跨市場、跨機構的ETF關鍵資訊。透過「ETF觀測站」提供系統性與一致性的一站式查詢服務，投資人得於除息前即掌握預估配息結構，清楚了解配息來源，並可提前評估ETF配息收益可能產生的健保補充保費及所得稅負擔。

集保指出，透過「ETF預估收益分配組成占比」的揭露，投資人可更有效評估ETF收益分配的穩定性與性質，進一步辨識配息是否屬於經常性收益或一次性收益，避免僅以配息金額高低作為投資決策依據，並可依自身投資目標、現金流需求及風險承受度，選擇更符合需求的ETF商品。對於重視長期投資、現金流規劃或稅務安排的投資人而言，該項資訊亦提供更完整且實用的決策依據。

集保表示，「ETF觀測站」為我國ETF市場最重要的資訊整合平台，肩負集中揭露ETF核心資訊、強化市場透明度與投資人保護的重要角色。本次新增「ETF預估收益分配組成占比」資訊，補足投資所需的關鍵資訊，也使投資人可提前清楚掌握配息來源與性質。集保結算所將持續精進ETF觀測站服務內容與揭露深度，落實普惠金融與投資人保護的政策目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息

