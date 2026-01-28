陸股ETF行情升溫 富邦中証500今年來累計上漲13.4%

中國股市延續2025年科技結構性行情的高位整理，在流動性環境持續寬鬆的支撐下，春季行情動能逐步升溫。市場分析指出，險資開門紅推動新增保費入市、居民存款集中到期資金再配置，以及人民幣走強吸引境外資金回流，成為近期陸股上行的主要動能。在資金面改善帶動下，陸股ETF表現同步轉強。

今年來截至1月26日，上證指數與深圳綜合指數分別上漲4.1%與7.5%，表現亮眼。觀察陸股ETF今年以來績效，富邦中証500 ETF（00783）累計上漲13.4%，表現居市場前段；永豐中國科技50大、中信中國50正2、群益深証中小及群益深証中小+R等ETF亦繳出5%以上漲幅，顯示資金寬鬆環境下，中小型股與成長題材獲得市場青睞。

00783經理人陳双吉表示，放眼全球，2026年仍有逾八成央行處於降息循環，預期全年整體降息幅度雖較2025年趨緩，但貨幣政策基調仍偏向寬鬆。中國央行已於1月15日率先宣布多項寬鬆措施，包括調降結構性政策利率0.25%，將一年期再貸款利率降至1.25%，並擴大對農業、民營企業、房地產、科技創新與中小企業的再貸款額度，同時下調商用不動產房貸最低頭期款至30%，以降低融資成本、穩定投資信心。央行亦強調，2026年降準、降息仍保有相當政策彈性與操作空間。

富邦上証ETF經理人陳仲愷指出，1月下旬適逢上市公司年報與業績預告密集公布期，基本面表現將成為引導結構性行情的重要線索。具備高景氣能見度或獲利改善題材的產業，有機會迎來評價修復行情；其中，AI半導體、新能源仍是市場核心關注方向，AI應用、太空太陽能、創新藥等新興題材亦持續獲得資金聚焦。此外，有色金屬產業可望同時受惠於產業趨勢與金融屬性雙重驅動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。