快訊

北部冷颼颼+大雨特報 吳德榮：今晚探12度低溫 周六晚再有冷空氣南下

聽新聞
0:00 / 0:00

陸股ETF行情升溫 富邦中証500今年來累計上漲13.4%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
大陸股市示意圖。 中新社
大陸股市示意圖。 中新社

中國股市延續2025年科技結構性行情的高位整理，在流動性環境持續寬鬆的支撐下，春季行情動能逐步升溫。市場分析指出，險資開門紅推動新增保費入市、居民存款集中到期資金再配置，以及人民幣走強吸引境外資金回流，成為近期陸股上行的主要動能。在資金面改善帶動下，陸股ETF表現同步轉強。

今年來截至1月26日，上證指數與深圳綜合指數分別上漲4.1%與7.5%，表現亮眼。觀察陸股ETF今年以來績效，富邦中証500 ETF（00783）累計上漲13.4%，表現居市場前段；永豐中國科技50大、中信中國50正2、群益深証中小及群益深証中小+R等ETF亦繳出5%以上漲幅，顯示資金寬鬆環境下，中小型股與成長題材獲得市場青睞。

00783經理人陳双吉表示，放眼全球，2026年仍有逾八成央行處於降息循環，預期全年整體降息幅度雖較2025年趨緩，但貨幣政策基調仍偏向寬鬆。中國央行已於1月15日率先宣布多項寬鬆措施，包括調降結構性政策利率0.25%，將一年期再貸款利率降至1.25%，並擴大對農業、民營企業、房地產、科技創新與中小企業的再貸款額度，同時下調商用不動產房貸最低頭期款至30%，以降低融資成本、穩定投資信心。央行亦強調，2026年降準、降息仍保有相當政策彈性與操作空間。

富邦上証ETF經理人陳仲愷指出，1月下旬適逢上市公司年報與業績預告密集公布期，基本面表現將成為引導結構性行情的重要線索。具備高景氣能見度或獲利改善題材的產業，有機會迎來評價修復行情；其中，AI半導體、新能源仍是市場核心關注方向，AI應用、太空太陽能、創新藥等新興題材亦持續獲得資金聚焦。此外，有色金屬產業可望同時受惠於產業趨勢與金融屬性雙重驅動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

李鎮宇看三位聯準會候選人 Rick Rieder機率最高

金價漲不停！銀樓牌價站上2萬元 臺銀這樣看後市

就市論勢／半導體供應鏈 放閃

投資級債 錢潮滾滾來 單周淨流入91億美元居冠

相關新聞

聯電高持股ETF紅不讓 群益科技高息成長單日漲幅居冠

台股昨（27）日在權值股帶動下續創新高，其中聯電（2303）更是亮燈漲停，收在漲停價76.2元，股價創2000年9月14...

陸股ETF行情升溫 富邦中証500今年來累計上漲13.4%

中國股市延續2025年科技結構性行情的高位整理，在流動性環境持續寬鬆的支撐下，春季行情動能逐步升溫。市場分析指出，險資開...

009815掛牌 聚焦龍頭股

大華美國MAG7+ETF（009815）近日在櫃買中心掛牌上櫃，有助於落實亞洲資產管理中心的政策及目標，以及促進櫃買中心...

不只買輝達更要買電力！AI不只拚算力也搶電 專家點：00899成分股大利多

生成式AI應用加速落地，資料中心需求從「拚算力」走向「搶電力」。隨著AI運算從訓練擴大到推論、雲端服務延伸至企業私有化部署，業界近來關注的擴建瓶頸，愈來愈不是伺服器交期，而是能否取得穩定電力、以及併網

00878重返23元大關！存股哥破解「均價焦慮」實戰心法：加碼第202張

＊原文發文時間為1月26日 國泰永續高股息（00878）再次突破23元！距離上次以上漲走勢破23已經是2024年的5月了，相隔了快2年再回頭看，這2年的確是買進的好機會，我今天也再買1張，總張數

00878完成100%填息！賣掉高股息換股AI卻兩頭空 達人：別在高速公路上亂換車道

「艾大，我今天看到其他老師分享，說00878已經100%完全填息了！」（意思是，過去的配息缺口全部填上了） 這今天早上收到一則訊息，印象蠻深刻的，經過本人同意後，趕快記錄分享一下。 「我不是要跟妳分享說我因此賺錢，而是想找個人討拍一下，因為我去年看新聞說高股息ETF，說都只是拿自己的錢配給自己，而且沒有填息根本就不是真的入帳，所以去年中就全部賣掉，全數轉入AI股了...現在回頭看看我手上這些追高殺低，現在還住套房的AI股，感覺我好像做了一件很蠢的事情」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。