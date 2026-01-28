聯電高持股ETF紅不讓 群益科技高息成長單日漲幅居冠

台股昨（27）日在權值股帶動下續創新高，其中聯電（2303）更是亮燈漲停，收在漲停價76.2元，股價創2000年9月14日以來新高，帶動持有聯電張數高的台股ETF績效表現亮眼。

觀察81檔台股ETF中，有49檔持有聯電，以持有張數來看，群益台灣精選高息（00919）擁有63.9萬張最多，另外包括群益半導體收益、群益科技高息成長、元大高股息等共18檔台股ETF都持有聯電萬張以上。以昨天漲幅看，群益科技高息成長ETF上揚2.6%漲幅居冠，群益半導體收益漲2.2%居次。

群益半導體收益ETF暨群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，2026年台股將走出2025年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將由2025年的4.4兆元，成長至5.3兆元，年成長超過20%。預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現，技術面來看，長線多方優勢明顯，資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

統一臺灣高息動能ETF經理人林良一表示，全球AI中長線需求成長趨勢明確，台灣在晶片與伺服器供應鏈的關鍵地位穩固，帶動出口訂單保持強勁成長，其他產業的庫存調整也接近尾聲。電子產業受惠先進製程與高速運算需求，記憶體供需改善也提供支撐，經濟動能預期持續上修，台股後市仍不看淡。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股ETF成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，而這當中不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局首選，建議投資人可透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

