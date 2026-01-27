009815掛牌 聚焦龍頭股

大華美國MAG7+ETF（009815）近日在櫃買中心掛牌上櫃，有助於落實亞洲資產管理中心的政策及目標，以及促進櫃買中心股票ETF全球布局。櫃買中心特別舉辦隆重的掛牌典禮，現場貴賓雲集，包括大華銀投信總經理王政修、元大銀行副董事長周筱玲、彭博亞太地區指數產品主管莊戟及多家證券商高階主管等，共同見證歷史性的一刻。

櫃買中心副總經理涂月憲肯定大華銀投信在ETF產品持續以專業深耕台灣市場，秉持優質投資策略及國際視野並重的經營理念，在資產管理領域累積深厚經驗和服務實績。目前上櫃ETF共計有109檔，資產規模達3兆元，ETF產品種類也愈來愈多元。該檔ETF為首檔採用彭博與櫃買中心聯名指數上櫃掛牌，此舉不只壯大且更完善櫃買中心的ETF生態系，也將為市場帶來新的成長動能。

莊戟表示，大華銀投信全新ETF順利掛牌，是彭博與大華銀投信的合作成果，也是彭博與櫃買中心指數聯名合作的重要里程碑，推動彭博股票指數融入並服務台灣市場的核心配置體系。投資人可以在同一框架下，同時配置美國科技巨頭與本土龍頭企業，實現真正的「台美科技版圖聯動」。

王政修指出，感謝櫃買中心、彭博指數公司及元大銀行在009815籌備及掛牌過程中的協助。009815追蹤櫃買中心與彭博公司聯名指數，為該ETF奠定一個清楚、透明且具有國際性與前瞻性的投資架構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。