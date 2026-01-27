黃金、白銀 ETF再飆三高 期信ETF規模一舉站上700億元

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

白銀黃金等貴金屬延續2025年強勁的漲勢，帶動期元大道瓊白銀（00738U）、期元大S&P黃金（00635U）等ETF淨值、規模、投資人數都改寫成立以來新高，也助攻期信ETF於27日總規模首度站上700億元，成為ETF市場一大熱點。

隨著地緣政治不確定性以及對美國政府關門擔憂加劇，白銀和黃金等避險資產的漲勢延續，金價26日漲幅持續擴大，一口氣衝破5,100美元大關，再寫歷史新猷，銀價也再創歷史新高，延續近期一波急漲走勢，急漲6.6%至每英兩110美元。

受惠白銀、黃金齊飆漲，也帶旺盤面上期信ETF總規模表現，今年連續跨越600億元、700億元大關，27日一舉攀升718.3億元，再創新高。

以淨值表現來看，昨日期元大道瓊白銀、期元大S&P黃金正2以及期元大S&P黃金都寫下掛牌新高，分別來到94.92元、123.02元、54.25元，其中期元大道瓊白銀今年來已經上漲48.1%，穩居全市場ETF之冠，有望成為下一檔百元俱樂部成員之一。

從規模來看，期元大道瓊白銀、期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2和期街口道瓊銅都創下新高，期元大道瓊白銀衝上237.1億元，目前是期信ETF中最大一檔、期元大S&P黃金141.5億元、期元大S&P黃金正2達106.5億元、期街口道瓊銅也有23億元。

至於投資人氣部分，以最新資料統計至23日，原型的黃金、白銀以及銅ETF都創新高，期元大S&P黃金和期元大道瓊白銀投資人數都在3萬人之上，分別達33,160人、30,389人、期街口道瓊銅6,892人。

展望後市，白銀受惠於太陽能、電動車及AI資料中心等需求大幅成長，2026年起中國大陸白銀出口改為許可制，出口禁令直接切斷了全球最大的精煉白銀供應來源，使市場實物庫存極度緊張，基本面緊俏狀況應有助於白銀長期表現。至於黃金市場，近年來地緣政治風波不斷，黃金的避險需求源源不絕，在利多環境下，投行紛紛看好2026年黃金表現。

不過，法人也提醒，短線飆漲過後市場籌碼凌亂，清洗浮額的過程勢必造成價格波動大增，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

