不只買輝達更要買電力！AI不只拚算力也搶電 專家點：00899成分股大利多

聯合新聞網／ 綜合報導
00899今年來上漲11.97%表現最為突出，收盤價22.45元，漲幅居同類型ETF之冠，亦高於同期間加權指數的10.71%。圖／聯合報系資料照片
生成式AI應用加速落地，資料中心需求從「拚算力」走向「搶電力」。隨著AI運算從訓練擴大到推論、雲端服務延伸至企業私有化部署，業界近來關注的擴建瓶頸，愈來愈不是伺服器交期，而是能否取得穩定電力、以及併網速度能不能跟上。

市場分析，電力供給與電網承載度，正成為下一波AI基礎建設投資的關鍵門檻，也使能源轉型議題從長期減碳目標，轉為短期產業競爭力的比拚。

投資面上，資金也開始提高對能源相關資產的配置比重。依CMoney統計（截至2026年1月26日），台灣掛牌的能源主題ETF中，以 FT潔淨能源ETF（00899）今年來上漲11.97%表現最為突出，收盤價22.45元，漲幅居同類型ETF之冠，亦高於同期間加權指數的10.71%。

歐洲先遇「電網天花板」 缺電、併網左右選址

國際能源署（IEA）資料顯示，截至2024年全球資料中心總裝機容量約122.2GW，美國約53.7GW居首、中國約31.9GW居次；歐洲約占 12%，為全球第三大市場。

不同於其他區域，歐洲在資料中心擴張的同時也推進能源轉型，電價、電網容量與併網排程成為投資決策要素。

市場研究亦指出，歐洲資料中心空置率下滑、供需偏緊，投資自2024年起加速；但法蘭克福、倫敦等傳統樞紐面臨電網擁堵與電力成本攀升，促使建置地點向北歐等區域分散，凸顯「電網限制」已成產業顯學，誰能解決電力輸送瓶頸，誰就能承接下一波AI基建紅利。

北海峰會定調：增供給、強電網、拚調度

近期在漢堡舉行的北海能源峰會，聚焦如何回應資料中心對「低碳」與「穩定」的雙重需求。

會議方向可歸納三項：一是擴大供給，英國、德國、丹麥等十國推動合作，承諾共建100GW離岸風電，並以2050年300GW為長期目標。

二是強化電網，透過跨國互聯與輸電走廊提升輸配效率、加速併網。

三是提升調度，強調儲能與系統整合，讓再生能源波動得以被「填平」，使綠電更接近24小時可用電力，滿足資料中心對服務等級協議（SLA）與停電風險控管的要求。

能源ETF各押一端 00899領先反映供給端題材

回到台灣市場，能源主題ETF走勢呈現分歧，反映投資人對供給端、電網端與儲能端不同環節的押注。

法人分析，FT潔淨能源（00899）追蹤全球潔淨能源指數，成分股涵蓋再生能源、氫能與燃料電池等題材，較能連動全球綠電供給擴張與企業簽署購售電合約（PPA）趨勢，在這一波「搶電」題材中展現較強的攻擊力，今年來以11.97%漲幅領跑。

同期間，中信電池及儲能（00902）今年來上漲10.87%，反映儲能、備援與削峰填谷需求升溫；富邦ESG綠色電力（00920）上漲 9.03%，採較分散的綠電與ESG配置；新光美國電力基建（009805）上漲5.08%，聚焦電網與公用事業基建。

代號股票名稱收盤價今年以來漲幅 (%)
00899FT潔淨能源22.45元11.97%
00902中信電池及儲能14.48元10.87%
00920富邦ESG綠色電力19.8元9.03%
009805新光美國電力基建13.04元5.08%
TWA00加權指數32064.5210.71%
資料來源：CMoney (2026.01.26)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00899FT潔淨能源

